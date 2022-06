Burela pone en marcha un programa de visitas guiadas para el verano

El proyecto turístico de Burela para este verano pasa por ofrecer un turismo de calidad apoyándose en uno de sus principales atractivos: la actividad pesquera. Para ello desde el Concello elaboraron un completo programa de visitas para visibilizar y poner en valor este trabajo que se completan con las visitas geológicas y las de la iglesia de Vila do Medio. "A colaboración entre o Concello, asociacións e iniciativa privada deu como resultado un proxecto turístico moi potente para explotar todos os recursos cos que contamos e dos que temos que estar orgullosos", aseguró el concejal de Turismo, Ramiro Fernández Rey, que presentó el programa de visitas acompañado de la concejala de Mar, Carmela López y la de Medio Ambiente, Toñi Eijo, además de la técnico de turismo, Iria Pita y representantes de las asociaciones y entidades que colaboran.

Vinculadas al mundo del mar, se ofertan cinco visitas que recorren todo el proceso de la pesca: a las rederas de Cabo Burela, al barco museo Reina del Carmen, a la asociación de marineros jubilados A Moncloa, a la lonja de Absa y a la conservera Faro de Burela.

Una visita a la nave de redes donde trabajan las rederas de Cabo Burela permitirá acercarse a una actividad fundamental para el trabajo en el mar como es la preparación de las redes sin las que los barcos no podrían hacer su trabajo. "A xente que se achega á nave pode vernos traballar e tamén lles explicamos como montamos as redes e si queren poden probar a facer algún nudo", explica la presidenta de Cabo Burela, María Jesús Alonso. Estas visitas están previstas de lunes a viernes a las once de la mañana y a las cinco de la tarde y duran unos 55 minutos. Es necesaria la reserva previa en el teléfono 630.75.79.10.

Una visita singular en el puerto burelés es la que se puede hacer al local de los jubilados del mar, situado justo en la entrada del puerto. Allí, marineros retirados como Santiago Rivera o Antonio Abad, ‘Gacha’, les explican a los visitantes como era la vida y el trabajo en el mar, les enseñan las piezas que atesoran e incluso les enseñan como se hacía artesanalmente la carnaza. "Á xente gústalle moito que lles expliquemos as cousas", reconoce Santiago. Pueden visitarse jueves y viernes de cuatro a seis de la tarde y sábados y domingos de diez a doce. Entre otras curiosidades puede verse como se elabora una carnaza artesanalmente, como puede verse en el vídeo.

Otra parada obligada en el puerto es en el barco museo Reina del Carmen, emblema de Burela. Tiene programadas seis visitas diarias entre las once de la mañana y las siete de la tarde con una duración de unos 55 minutos. Es necesario reservar en la oficina de turismo, excepto el domingo que se hace directamente en el barco.

Las visitas a la lonja permiten ver una subasta real, la primera automatizada del mundo

Una de las propuestas con más éxito es la Ruta do Peixe, que es la visita a la lonja de Absa. Permite ver la primera subasta oral automatizada del mundo, así como todas las especies que capturan los barcos que descargan en Burela. "Temos a experiencia dos anos 2018 e 2019 nas que pasaron pola lonxa máis de 1.200 visitantes", explica Miguel Neira, gerente de Absa. La visita arranca con un vídeo de presentación y después ya se baja a la lonja para ver el proceso de etiquetado, pesaje y la subasta en sí, que pueden presenciar durante unos diez o quince minutos. "Intentamos respostarlles calquera dúbida que teñan", indica Neira, que subraya que lo que más llama la atención de los visitantes "é a gran variedade de peixes que hai e a cantidade de información das etiquetas". Estas visitas serán de lunes a viernes a distintas horas de la tarde y es necesario reservar en rutadopeixe.burela.org.

El final de la cadena será la visita a la conservera Faro de Burela, que podrá hacerse de martes a viernes por las tardes. Son visitas cortas, de entre diez y quince minutos, en las que Verónica Rodil explicará todo el proceso de embotado del bonito, que se hace de forma totalmente artesanal y respectando los tiempos de cocción y secado. Puede reservarse en la oficina de turismo o en el teléfono 620.23.40.38.

Y ADEMÁS. Para completar esta oferta se suman las rutas geológicas, que desde su puesta en marcha cosechan muy buenas cifras de afluencia. Este año volverán a ser tres: la de A Marosa, O Perdouro y O Cantiño que se irán alternando a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre. De la mano del geólogo Fran Canosa se podrán conocer los secretos que esconden las rocas del litoral burelés y que lo convierten en un ‘geosite’ de relevancia internacional. Las reservas se hacen en rutasxeoloxicasdegalicia.blogspot.com.es.

Finalmente, volverán a ponerse en marcha las visitas al templo de Vila do Medio. Todos los jueves de julio y agosto a las diez y media de la mañana. Reservas en la oficina de turismo.