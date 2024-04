Burela pagará el Ibi de los solares cedidos para aparcamiento

El gobierno local de Burela sigue trabajando en su idea de transformar la localidad en base a un plan de movilidad "pensando nas persoas" en el que se contemplan varias bolsas de aparcamiento, "que permiten dar servizo a varias zonas que o precisan", indicó la alcaldesa, Carmela López. En este sentido, López adelantó que desde el Concello están trabajando en un acuerdo marco para los solares cedidos como aparcamientos públicos, que son once actualmente, como para los terrenos que puedan sumarse.

En base al contrato de comodato establecido por el Concello, será la administración local la que se haga cargo de pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (Ibi) del año en el que se firme el contrato, así como el de los "sucesivos exercicios en que manteña a súa vixencia". El Concello también se hará cargo de la limpieza de la parcela durante este tiempo y responderá de los daños y perjuicios "que podan ocasionárselle ás persoas ou aos bens derivados do uso ao que se destina a parcela".

La duración del contrato será de cuatro años y podrá prorrogarse por el mismo plazo "mediante a subscrición dunha adenda".

El Concello también será el encargado de llevar a cabo las obras necesarias para acondicionar la parcela con el fin de destinarla a aparcamiento. Estos trabajos incluyen la señalización vertical y horizontal en el espacio.

Estos estacionamientos serán libres y gratuitos destinados a facilitar la movilidad en la localidad. Los dueños conservarán la propiedad de la parcela y el Concello solo adquiere su uso temporal, "pero non os froitos, de xeito que este último non poderá esixir o cobro de contrapresetación económica algunha aos usuarios de dita zona de estacionamento de vehículos".

Otra de las cláusulas del contrato establece que los propietarios de las fincas no podrán reclamar su uso de nuevo hasta que haya concluido el plazo pactado con el Concello, "salvo que antes do referido prazo tivesen urxente necesidade do ben prestado, en cuxo caso se procederá á restitución no prazo máximo dun mes". "Si o propietario precisa do solar bastará con notificalo e rescíndese o contrato", subrayó la alcaldesa.

Una vez que finalice el contrato, los propietarios tiene la facultad de imponerle al Concello la obligación de dejar la parcela libre "de calquera dos elementos, obras e instalacións executadas por este co fin de acondicionar ou posibilitar a utilización da mesma como zona de estacionamento".