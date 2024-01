Burela ordena las terrazas para que la actividad no perjudique a los vecinos

El gobierno de Burela lleva al pleno de este jueves la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la instalación de terrazas al aire libre o en la vía pública con la que pretende compatibilizar de la mejor manera posible esta actividad con el bienestar de los vecinos. "O obxectivo do Concello é axudar á hostalaría e compaxinar a súa actividade co benestar veciñal", aseguró la alcaldesa, Carmela López, "queremos establecer un equilibrio entre a actividade económica e o impacto que provoca". "A normativa pretende mellorar unha situación concreta, pero é un documento vivo que se pode ir cambiando e evolucionando co tempo", añadió la regidora.

El Concello impulsó este reglamento ante el incremento de terrazas en el espacio público y para redactar el documento llevó a cabo una consulta pública a través de un formulario a los vecinos y también se reunió con el sector. En este sentido, la regidora explicó que el borrador inicial fue modificado en algunos aspectos después de reunirse con los hosteleros.

Uno de esos puntos que se cambió fue el horario de funcionamiento de estas instalaciones, ya que el Concello planteaba uno más restrictivo que el que ahora aparece en el documento. Así, según la nueva norma las terrazas podrán empezar a funcionar, con carácter general, a las nueve de la mañana y el horario de cierre será a las dos de la madrugada de lunes a jueves y a las dos y media los viernes, sábados, domingos, festivos y vísperas de festivos. Asimismo, será posible ampliarlo en épocas de fiestas o con motivo de eventos de interés general, pero con autorización municipal. De todas formas, el Concello también podrá reducir el horario general en función de circunstancias de índole sociológico, medioambiental o urbanístico.

Otro de los títulos de la nueva norma tiene que ver con la estética de las instalaciones. Las mesas y sillas serán preferentemente de madera, aluminio o acero que pueden combinarse entre ellos o con ratán, resina o tejidos. Todo el mobiliario debe ser uniforme y los extremos de las patas deben cubrirse con gomas para evitar ruidos. Los toldos tienen que ser de colores lisos y acordes con el entorno y tanto las tarimas como las cubiertas deberán ser con elementos desmontables. Los cierres también deberán ser con elementos móviles y siguiendo el resto de la estética para dar uniformidad al conjunto.

Una vez que la ordenanza se apruebe de manera provisional en el pleno de mañana se abrirá un periodo de exposición pública de un mes para presentar alegaciones. Una vez que se resuelvan estas, se procederá a la aprobación definitiva, que el gobierno espera que sea en este primer trimestre del año. Cuando entre en vigor, los hosteleros tendrán un año para poder adaptarse a ella.

"O texto dinamiza, simplifica e facilita o uso de actividades económicas privadas na vía pública, compaxinándoo co resto das actividades e o respecto ao medio ambiente urbano", afirmó la alcaldesa, "todo iso, fixando procedementos e condicións técnicas claras e sinxelas en aras do interese xeral e velando por garantir o respecto aos dereitos dos viandantes, os consumidores e a seguridade das instalacións".