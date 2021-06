Burela ofrece a la Xunta hacer una prueba piloto con la Feira do Bonito

El Concello de Burela y la Xunta de Cofradías de Viveiro mantuvieron sendas reuniones con la Xunta para reclamar el apoyo económico que les corresponde por promover citas de interés turístico nacional e internacional, respectivamente, como son la Feira do Bonito y la Semana Santa. El edil de cultura de Burela, José Díaz, ofreció hacer en la localidad "una prueba piloto" sobre la fiesta, sumando al certamen de pintura mural Amarte "eventos paralelos que se puedan celebrar con normalidad y seguridad".

Díaz, que se reunió con la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, y con la directora de Competitividade, María Baleato, demandó apoyo tanto para el concurso artístico como para actividades con las que homenajear a la Feira do Bonito, declarada de interés nacional en 2019 y que no podrá hacerse este año en su formato habitual por la situación sanitaria. El edil quiso saber si la Xunta entregará la ayuda de 25.000 euros que corresponde a las celebraciones con esa distinción y le contestaron "que iban a apoyar este tipo de fiestas", algo que le parece "lógico porque cuesta mucho trabajo conseguir ese galardón y el hecho de que se puedan celebrar o no con el formato normal no implica que no se apoye su promoción, su divulgación y que se hagan actos seguros". En este sentido ofreció hacer en Burela la prueba piloto de la fiesta.

En cuanto a este ofrecimiento José Díaz añade que la próxima semana volverá a reunirse con la Xunta para "concretar lo que se puede hacer y si al final hay esa ayuda económica o no para la Feira do Bonito" y en función de eso empezar a programar las actividades. "Para nosotros sería importante tener la ayuda para poder dotar de eventos que sean atractivos para la gente y que ayuden a promocionar esta feria, para que el año que viene, si todo va bien y se retoma en formato habitual, nadie se olvide de ella y que se sepa que este año también nos preocupamos de promocionarla junto con la Xunta y la propia asociación Ledicia, organizadora de la feria", reseñó.

VIVEIRO. Por su parte representantes de la Xunta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro -su presidente, José Veiga Golpe; su vicepresidente, José Luis Couceiro Insua, y la portavoz, María del Carmen Gómez López- también se desplazaron a Santiago de Compostela para participar en una reunión que habían solicitado con el vicepresidente primero de la Xunta y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda, "una cita concertada para tratar temas de la Semana Santa" y en la que este se comprometió a apoyar económicamente sus proyectos.

En este encuentro Veiga expuso a Rueda que este año no se había firmado el convenio que venían realizando desde la declaración de fiesta de interés turístico internacional, que conllevaba una "ayuda económica tan imprescindible". Añadió que a causa de la pandemia no se había realizado la Semana Santa, pero que igualmente tenían gastos pendientes del libro Pregón, el cartel o las exposiciones. "La respuesta por parte del conselleiro fue muy positiva y, para nuestra satisfacción, se hará cargo de los gastos realizados, retomaremos el convenio para el año que viene e incluso algún proyecto pendiente, como es la señalización de la exposición permanente, que nos animó a poner en marcha", señalan desde la Xunta de Cofradías.

Los directivos agradecen la "buena disponibilidad" de la Xunta "a seguir trabajando y apostando por nuestra Semana Santa" tras esta reunión en la que también participó Nava Castro, "que conocedora de nuestra Semana Mayor nos introdujo el tema y explicó con elogios la grandiosidad de la Semana Santa de Viveiro; expuso la belleza de la misma, sus imágenes articuladas o el montaje de la Antesala de Museo, valorando nuestro trabajo", reseñan.