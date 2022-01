Burela negocia la compra de 25.000 metros cuadrados de suelo dotacional

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, confirmó este viernes las negociaciones que están llevando a cabo desde el Concello para la adquisición de 25.000 metros cuadrados de suelo dotacional en una zona forestal comprendida entre el Camiño dos Colexios y la vía paralela sobre la variante.

"Hoxe (por este viernes) mantivemos unha reunión para a compra desas fincas, que pertencen a varios propietarios e teño que destacar a boa sintonía de cara a una venda que lle permita ao Concello contar con eses terreos", explicó Llano, que no descarta que la superficie que se adquiera finalmente pueda superar esos 25.000 metros. "É importante para o Concello contar cunha bolsa considerable de terreo dotacional para poder desenvolver servizos", subrayó.

En esa zona, en la que se encuentran el colegio Vista Alegre y la guardería, era donde estaba previsto ubicar el pabellón en el que el gobierno local trabajó varios años. En ese momento, el Concello tenía la intención de hacerse con 10.000 metros cuadrados repartidos en tres fincas alrededor de una bolsa de suelo que ya es municipal y que ahora está ocupada en parte por un aparcamiento.

En aquel momento, Llano ya no descartaba la posibilidad de adquirir más metros cuadrados con el objetivo de poder aglutinar alrededor del pabellón otras instalaciones deportivas y crear una pequeña ciudad deportiva y es un proyecto que, según las palabras del alcalde, no está olvidado. "Se Burela continúa medrando o pavillón será preciso e o proxecto xa está feito, pero necesita moita financiación e polo de agora non se pode levar adiante", reconoció el alcalde, que subrayó que este proyecto es acorde con la política municipal de impulsar el deporte.

La compra de esta bolsa de suelo dotacional vendría a subsanar la carencia que tiene el Concello de superficie con esta clasificación

Pero más allá de las posibles instalaciones deportivas que puedan albergar estos terrenos, la idea del gobierno pasa por desarrollar en esta superficie actuaciones vinculadas al incremento de servicios que pueda ofrecer la localidad, relacionados con la sanidad o la educación. Así, Llano destaca que desde el Concello apuestan por impulsar la construcción de una residencia para enfermos mentales, entre otros proyectos que pudieran encajar como sería un centro de día.

La compra de esta bolsa de suelo dotacional vendría a subsanar la carencia que tiene el Concello de superficie con esta clasificación, puesto que en estos momentos solo cuentan con una finca en la zona de Torrentes y alguna otra parcela pero de pequeñas dimensiones que no cubrirían las necesidades que pueden darse en el municipio.

El Concello prevé invertir entre 900.000 euros y un millón en la compra de estos terrenos y será una partida que saldrá del remanente. "A xestión económica municipal mellorou moito nos últimos anos e temos dispoñibilidade de remanente que agora podemos invertir e usarémolo para a adquisición destas parcelas", explicó el alcalde, que espera que en los próximos meses pueda culminarse el proceso de compra que ya está en marcha.