Burela multará a quien deje enseres en la calle sin avisar para su recogida

El teniente de alcalde y concejal de servicios de Burela, Ramiro Fernández Rey, aseguró que el Concello no dudará en sancionar a aquellas personas que dejen en la calle enseres, como muebles o colchones, sin avisar al servicio de recogida, debido a las constantes quejas vecinales que reciben al respecto en las últimas semanas. "Estamos notando que esta práctica se está dando bastante ultimamente, sobre todo nas fins de semana, o que está provocando queixas de moitos veciños e unha mala imaxe do pobo que ademais non se corresponde co servizo de recollida que temos", aseguró Fernández Rey, que defendió que la recogida de basura en el municipio "deu un salto de calidade importe, pero iso non quere dicir que os veciños non teñan que colaborar".

La ordenanza de limpieza burelesa, aprobada en diciembre de 2015, recoge el abandono de muebles u otros enseres en la vía pública como una infracción grave, lo que implica multas que oscilan entre los 751 y los 1.500 euros.

En este sentido, Fernández Rey recordó que la recogida de este tipo de basura se realiza de lunes a viernes avisando previamente a la empresa, que es la que fija el día en que pasará a recoger el residuo para que se saque a la calle y este no permanezca mucho tiempo en la vía pública. "Hai xente que non está cumprindo con este protocolo, non sei si por falta de información ou por incivismo, pero non podemos permitir que se sigan producindo este tipo de comportamentos", indicó el edil. Y es que a la mala imagen que provoca esta basura voluminosa al lado de los contenedores, se suma la insalubridad y el peligro para los peatones.

"Temos un servizo extraordinario que non está sendo ben aproveitado e é unha mágoa"

Además de este servicio puerta a puerta, que funciona de ocho a once y cuarto de la mañana llamando al teléfono 626.76.31.42, el punto limpio permanece abierto también por las tardes para recepcionar este tipo de residuos más pesados.

Fernández Rey animó a los ciudadanos a hacer uso de "un dos mellores servizos de recollida de basura da provincia", para evitar este tipo de situaciones. "Temos un servizo extraordinario que non está sendo ben aproveitado e é unha mágoa".

No es la primera vez que desde el Concello de Burela alertan de esta práctica y advierten de las sanciones que implica, pero aun así se siguen dando estas prácticas, por lo que los responsables municipales avisan una vez más de que de continuar la situación no dudarán en aplicar la ley.