Burela lucirá luces navideñas desde el día 5 de diciembre

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, anunció este jueves que la iluminación de Navidad de la localidad se inaugurará el 5 de diciembre. Al coincidir justo en el inicio del puente de diciembre, "é un día especial para inauguralo", aseguró, "non só por contar xa coas luces no pobo senón para comezar coa programación que a asociación de comerciantes prepare para o Nadal".

Además de las luces en las calles también se inaugurará el árbol de Navidad, que es propiedad de los comerciantes, y que desde hace algunos años se ilumina en la Praza do Concello.

Llano explicó que las luces ya empezarán a instalarse el mes que viene: "Este ano, falando coa empresa de iluminación xa marcamos con algo de antelación a colocación por razóns de tempo e de ocupación, xa que estas empresas teñen que atender moitos sitios, polo que acordaron comezar moito antes que outros anos a facelo aquí".

En este sentido, el regidor avisó a los vecinos que en los próximos días verán los trabajos de colocación, "pero eso non implica que se acendan senón que se fai por motivos organizativos e acenderanse igual o día 5, porque facelo antes non estaría de acordo coa nosa política de aforro enerxético".

De esta forma se evitará la polémica surgida el año pasado, ya que las luces no se colocaron hasta mediados del mes de diciembre, cuando en otras localidades de la comarca ya llevaban días encendidas y haciendo más atractivos los cascos urbanos.

En aquel momento, según explicara el alcalde, no se pudieron encender antes porque la empresa no pudo colocar los arcos debido a la acumulación de trabajo. En un principio, el Concello había anunciado que se encendería el árbol de la Praza do Concello y arcos en Arcadio Pardiñas y Eijo Garay, pero finalmente durante los primeros días de diciembre solo lució encendido el árbol.