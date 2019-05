Burela limita la velocidad en Eijo Garay a 30 kilómetros por hora

El Concello de Burela limitó a 30 kilómetros por hora la velocidad de los vehículos en la calle Eijo Garay, en el centro de la localidad. "A limitación afecta a toda esa rúa e enlaza xa coa zona do porto, onde tamén existe esta limitación dende fai tempo", explicó el alcalde, Alfredo Llano, que subrayó que estas limitaciones "estánse establecendo en moitas cidades e localidades, sobre todo por seguridade". Y es que la disminución de la velocidad en los centros de las localidades se adopta para evitar atropellos, prevenir accidentes o favorecer el uso de estos espacios a los peatones. "Con esta medida incluso se pode favorecer que a xente evite meterse no centro co coche, porque ten que ir despacio e igual lle compensa facelo a pé", afirmó Llano.

No es la única calle que está limitada a 30 kilómetros por hora en la localidad, ya que desde principios del año pasado, el equipo de gobierno fue limitando la velocidad en otras calles como la Avenida da Mariña, Castelao, Monte Castelo, O Cantiño o el entorno de los centros escolares. "A idea é levar a cabo esta medida naqueles lugares onde pode haber unha maior concentración de xente, como poden ser prazas ou parques", dijo el alcalde, que ya cuando se empezó a poner en marcha la medida avanzaba que se iría aplicando en otros puntos de la localidad.

Así, Llano también adelantó que la reducción de la velocidad se seguirá aplicando y que las próximas calles en las que está previsto marcarla son Emilia Pardo Bazán y Rosalía de Castro, calle esta última que el gobierno también tiene previsto remodelar por completo para cambiar su estética.