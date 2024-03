Burela invertirá 328.000 euros para hacer el abastecimiento más eficiente

El segundo teniente de alcaldesa y concejal de Obras de Burela, Ramiro Fernández Rey, confirmó que el gobierno local invertirá 328.000 euros del canon por la renovación del contrato a la empresa concesionaria de la gestión del abastecimiento y el saneamiento, Espina y Delfín, en mejorar el sistema. "O obxectivo de todas as obras que se farán con este presuposto é ir mellorando a rede de abastecemento e de saneamento para aproveitar a auga o máximo posible, porque é un ben que vemos que pode chegar a escasear e temos que estar preparados o mellor posible", explica y subraya que la red de abastecimiento municipal ya tiene un rendimiento del 87%, "pero queremos melloralo aínda máis, contar co mellor sistema posible e non pagar pola agua que non se gasta".

Precisamente en este sentido de buscar el mejor sistema posible, el Concello está trabajando junto a la empresa concesionaria para implantar la certificación ISO 22000 de seguridad alimentaria "como unha garantía adicional de que as cousas se están facendo ben". En este caso ya se instalaron medidores de cloro, de turbidez y de PH en las instalaciones donde el agua entra en Burela procedente de Cervo, "para coñecer en tempo real estes parámetros e poder actuar da maneira máis áxil posible ante calquera problema que poda xurdir".

En este sentido, desde el Concello también continuarán con la sectorización de la localidad a través de contadores para tener un mayor control sobre el consumo del agua y poder detectar posibles fugas en el mínimo tiempo posible. "Xa contamos con sete sectores, pero queremos seguir acotando as zonas para evitar calquera desperdicio de auga", indica el edil.

Entre las obras que figuran en el marco de esta inversión figura dar solución al problema de saneamiento en la Rúa Río Sil, cuyos trabajos, presupuestados en 35.000 euros, ya están en marcha y esta semana los supervisaron Fernández Rey y la alcaldesa, Carmela López. En esta línea también figura mejorar el saneamiento en la carretera de Vilaestrofe y en Camiño Real, donde además de mejorar el saneamiento también se actuará en las aceras.

En lo que se refiere al abastecimiento está previsto actuar en la zona de Os Castros, donde hay puntos a donde el agua no llega con la suficiente presión, o en Camiño de Pron, donde también se mejorará el servicio. Asimismo, hay actuaciones previstas en la actual depuradora para poder mejora su funcionamiento en la medida de los posible hasta que la localidad cuenten con las nuevas instalaciones.

El responsable municipal de Obras también avanzó que se mejorarán los depósitos de Luis Seoane y se llevarán a cabo trabajos para la digitalización del servicio. "Todos os traballos previstos ao amparo deste canon están pensados por e para mellorar o servizo e as obras iranse executando en función das prioridades actuais, aínda que se poden modificar tamén no caso de que se detecten problemas que sexa preciso abordar", subrayó el edil.