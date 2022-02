Burela iniciará por Suafonte y Os Castros los cambios en el tráfico

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, anunció este jueves los primeros cambios que se ejecutarán dentro de un plan de renovación del tráfico en el que están trabajando el equipo de gobierno y los técnicos municipales y que implica poner sentidos únicos y reducir la velocidad. Estas primeras modificaciones serán en la zona de Os Castros y en Suafonte. "As medidas que se adoptarán están pensadas para ter maior fluidez no tráfico, máis seguridade e para gañar prazas de aparcamento", explicó el regidor.

Así, en la zona de Os Castros se reorganizará el tráfico en el entorno del colegio Virxe do Carme. La calle que rodea el centro seguirá siendo de sentido único, pero se podrá aparcar en el lado derecho y no en el izquierdo como ahora. "Será así por motivos de seguridade, para deixar os nenos e as nenas na beirarrúa que corresponde á entrada do colexio", indica Llano, que no descarta bajar la velocidad en esta zona a 20 kilómetros por hora. La Rúa dos Castros será de sentido único y conectará con las calles Mondoñedo y da Veiga, que también serán de sentido único. "Os motivos son para ter maior seguridade e máis aparcamento, pois imos dotar esa zona dun espazo de estacionamentos", dijo el alcalde, que subrayó que con estos cambios "sobre todo polos informes dos técnicos e da Policía Local, que se vai mellorar a seguridade, a fluidez e a facilidade para deixar os nenos no colexio".

La otra remodelación previstapara los próximos días es en Suafonte, "onde ultimamente está habendo bastantes incidentes de circulación, aínda que a maioría son menores e tamén hai vehículos que circulan a demasiada velocidade". Teniendo en cuenta los informes técnicos, la calle Suafonte será de sentido único de conexión entre Eijo Garay y la Rúa do Mariñeiro, que también pasará a ser de sentido único hasta la calle Monte Castelo. También se crearán aparcamientos.

El regidor avanzó que estos primeros cambios implicarán la reducción de la velocidad a 30 kilómetros por hora se acometerán lo antes posible y subrayó que "todo isto estará perfectamente sinalizado e cando vaiamos poñelo en marcha avisaremos con tempo".