Burela inicia la compra de unos 30.000 metros de suelo dotacional

El pleno de Burela dio luz verde, con los votos a favor del PSOE y el BNG y la abstención del PP, al inicio de los trámites para la compra de unos 30.000 metros cuadrados de suelo dotacional en la Rúa do Instituto y la Rúa Torques en los que poder crear servicios públicos. Por un lado, se trata de un espacio de unos 25.000 metros cuadrados que incluye varias fincas particulares además de un espacio ya municipal y que llegan hasta la vía paralela a la variante y por otro, de otra finca de cerca de 5.000 metros cuadrados de un único propietario en la Rúa do Instituto. "A compra destes terreos abre unha grande oportunidade para que o Concello poida crear novos servizos públicos como unha residencia para persoas con diversidade funcional, instalacións deportivas ou cubrir necesidades no eido educativo", aseguró el alcalde, Alfredo Llano.

La compra de los terrenos se hará a través de una expropiación forzosa a pesar de que, según indicó Llano, hay un acuerdo con los propietarios porque este es el procedimiento legal que es necesario seguir. "Pensamos que a taxación que se fixo e o acordo ao que chegamos cos propietarios é beneficioso para ambas partes, polo que non debería haber ningún problema no periodo de tramitación que agora se inicia", indicó y fijó la compra en algo más de 1.200.000 euros que se abonarán a cargo del remanente.

Esta adquisición de suelo dotacional no parece que vaya a ser la única que haga el Concello, ya que el regidor ya avanzó que su intención es "seguir buscando posibilidades para crear unha rede forte no sector público que dea cobertura a moitas das demandas que nos fan chegar e que son necesarias para o progreso de Burela".

La compra contó con el apoyo de los nacionalistas. Su portavoz, Mario Pillado, aseguró que de esta forma el Concello "faise con terreos que serán beneficiosos para os cidadáns". En este sentido, Pillado quiso recordar el acuerdo plenario para la construcción de un nuevo pabellón en la localidad, "ao que se lle debería dar un empuxón".

Más crítico en su intervención en el pleno fue el portavoz del PP, Manuel Rouco, que aseguró que será en la fase de exposición pública de los expedientes cuando se sepa si los propietarios están en realidad de acuerdo. También dejó sobre la mesa la duda de si la cuantía que se invertirá es la adecuada o no y si los terrenos son los más apropiados para los intereses municipales: "Estes terreos están ben, pero nós cremos que hai outros máis urxentes para adquirir no concello, aínda que iso vai en función do plan de futuro de cada formación, se é que o hai". A pesar de sus reservas, Rouco dijo que no se opondrían a la compra porque creen que es necesario contar con terrenos municipales.