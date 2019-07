El Burela incorpora a Jenny Lores

El Pescados Rubén Burela FS ha anunciado este jueves la incorporación de la jugadora gallega Jenny Lores, que actúa como ala cierre.

La pontevedresa es la segunda incorporación del equipo naranja para la temporada 2019/20 en la máxima categoría del fútbol sala femenino nacional.

Al igual que la otra jugadora fichada por el equipo lucense, Ale de Paz, procede del Poio Pescamar, en el que llevaba cinco temporadas.

"Me costó un poco tomar la decisión porque llevaba muchos años con el Poio y le tenía mucho cariño a la gente y el equipo, pero me apetecían nuevos retos y salir un poco de mi zona de confort y no hay mejor sitio que el Pescados Rubén, que es el más profesional", indicó en declaraciones que facilita el club lucense.

Jenny Lores: "Me costó mucho tomar la decisión"

Jenny Lores llega al club del norte de Lugo con la intención de "pelear por conseguir títulos", pero, "sobre todo, aprender muchísimo".

Las dos nuevas jugadoras del Burela refuerzan un bloque en el que continúan Peque, Dani, Ana Romero, Cilene, Bea Matos, Luci, Jozi y Lara Balseiro.