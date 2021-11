Burela gestiona la cesión de huertos ecológicos que se abonarán con algas

El Ayuntamiento de Burela tiene en marcha un nuevo proyecto para fomentar la economía circular y que pasa por darle una nueva vida a fincas que no se están aprovechando y que quieren ceder a personas que quieran cultivarlas.

Se trata de un nuevo uso de los huertos urbanos, pues en los de Burela lo que primaría sería la plantación de productos saludables cultivados de manera natural y se va a estudiar el resultado de abonarlos con algas de la zona.

Con ello, además de apostar por unas huertas cien por cien ecológicas, se trataría además de conocer los resultados del aprovechamiento de las algas que se producen en la costa y ahondar en los diferentes usos de las mismas.

"Trataríase de ir observando e ver que ocorre", cuenta el regidor, Alfredo Llano, quien recalca que esta investigación formaría parte de un programa más amplio, enmarcado dentro del convenio firmado con la Universidade de Santiago (USC) para el desarrollo de diversos proyectos en ámbitos como la ecología, la investigación, la información o la enseñanza.

El Concello abrirá una lista de personas interesadas en labrar las fincas mientras negocia traspasos con los dueños de solares

COLABORACIÓN. "Evidentemente, un dos nosos obxectivos é cumprir co propósito e compromiso de ser un concello polo clima e pola enerxía e, por tanto, estamos facendo todas as actuacións pensando sempre nese fin co obxectivo de colaborar e participar nalgo que cremos que agora mesmo é fundamental", recalca el mandatario local, que ya ha dado los primeros pasos en la creación de los huertos ecológicos, con el compromiso de cesión de varios propietarios de solares.

"Xa teño apalabrado con donos de certas fincas para facer un convenio con eles para ceder durante un tempo os seus espazos para facer hortas ecolóxicas", asevera el mandatario burelés, quien confía en que se puedan sumar más propietarios conforme se conozca mejor el proyecto.

La segunda parte del plan es conocer la cantidad de gente que estaría interesada en labrar estas tierras, un número que se presupone que será elevado, puesto que en Burela la inmensa mayoría de la población vive en pisos y carecen de terreno para poder plantar. A ello se suma el interés de muchos en poder cultivar sus propios productos, además de poder pasar tiempo al aire libre, un deseo que se ha incremetado durante el confinamiento.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Burela habilitará un apartado en su página web para que la gente interesesada se dé de alta, "e poidamos saber a xente interesada e ter o máximo de espazo para poder traballar estas hortas", puntualizó Llano.

El alcalde recalca la importancia del convenio con la universidad, suscrito hace unos días, dentro del cual se incluyó también el control de medidores para detectar con rapidez fugas de agua y evitar el despilfarro de un bien tan necesario.

"Temos xa varios medidores instalados, de tal maneira que dunha forma automática xa nos comunican se hai un gasto extraordinario de auga, unha perda ou unha fuga. Ese proxecto xa se rematou e xa se comprobou que funciona moi ben porque gracias a el puidemos detectar unha fuga dunha casa, o que demostra que permitirá aforrar e facer unha mellor xestión da auga", reitera Llano.