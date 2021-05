4-4. Al Burela le toca sufrir hasta la última jornada

Al Pescados Rubén Burela FS le toca sufrir hasta el final. Se jugará evitar la promoción de descenso a la Segunda División en la última jornada, el domingo ante el Palma (Vista Alegre, 18.00 horas), tras dejar escapar la penúltima oportunidad de sellar matemáticamente la permanencia al empatar en su visita al Antequera, (4-4).

Los mariñanos pagaron su flojísima primera mitad, que fue un lastre que acarrearon para la segunda, en la que llegaron a golpear hasta 5 veces en los postes. El portero-jugador fue la apuesta que permitió al cuadro de Sito Rivera equilibrar un encuentro que perdía por 4-1 en el ecuador de la segunda mitad y sumar un punto que puede ser importante, pero que no garantiza su salvación matemática.

Gracias al punto sumado, el Pescados Rubén llega a la cita decisiva por encima del Córdoba en la clasificación, por lo que, en caso de no ganar al Palma, necesitará conseguir el mismo resultado que los andaluces para eludir el único puesto de play out a Segunda.

► La crónica completa con la edición en papel de El Progreso de este viernes