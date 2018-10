El Burela FSF prepara la visita al campeón bajo mínimos

El Pescados Rubén Burela FSF llegará a la pista del campeón, Roldán, defendiendo su liderato y su racha de cuatro triunfos en la temporada. El rival tiene dos puntos menos, pero también se mantiene invicto, aunque con 3 triunfos y un empate. El mayor problema que se encontrará el técnico mariñano, Julio Delgado, a la hora de preparar el partido, es la merma que suponen las lesiones y la concentración de jugadoras con sus selecciones. Entre una cosa y otra, el técnico no podrá contar con las lesionadas Bea Mateos y Cami Gadeia, ni con las convocadas Cris Pérez y Luci Gómez, con España, y Jenny, con Portugal. Además, Peque sigue entre algodones y no forzará demasiado durante la semana para poder llegar en condiciones al partido de Murcia tras su luxación de dedo. La jugadora madrileña ha sido desconvocada por la selección española por este motivo, pero su presencia en Roldán no está descartada.

Delgado considera que este tipo de situaciones no son las mejores para el Burela FS, pero lanza un mensaje de apoyo a las jugadoras. «A mí todo lo que sea darle visibilidad e impulso al fútbol sala femenino me parece fantásico y me alegro de que haya partidos de selecciones y más todavía de que vayan jugadoras del Pescados Rubén Burela FS. También es verdad que a medida que vaya creciendo el fútbol sala femenino tendrán que elaborar un calendario más lógico, con más equilibrio entre los partidos de clubes y selecciones, ya que a nosotros en este caso nos afecta bastante», dijo.

El técnico está ya enfrascado en la preparación del partido ante el Roldán con lo que puede, pero antes analizó lo sucedido ante el Guadalcacín, al que su equipo ganó sin demasiados problemas por 6-0. A Julio no le gustó demasiado el primer tiempo, pero valoró el trabajo tras el descanso. «Creo que fuimos de menos a más; en la primera mitad nos costó soltarnos y finalizamos poco y en la segunda fuimos más verticales y buscamos más la portería rival», señaló el técnico, satisfecho en líneas generales con el equipo. «Hay muchas razones para estar satisfechos; dejamos la portería a cero y seguimos siendo solvente, además de mostrar respeto por el adversario y una gran seriedad. En este tipo de partidos siempre dependes un poco de lo que puedas hacer tú porque hay mucha diferencia real», dijo.