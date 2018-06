El Burela FSF llega a la jornada final con mínimas opciones al título de Liga

Casi no queda nada para la resolución de la Primera División femenina más igualada de la historia. Entre los cuatro candidatos que llegan con opciones matemáticas al título se encuentra el Pescados Rubén Burela FSF, que navega entre el sueño y la realidad. El cuadro naranja es el que peor lo tiene, al menos a priori, pero no arroja la toalla pese a depender de otros dos resultados para poder conquistar su tercera corona. El técnico, Julio Delgado, trabaja ya a tope en la preparación del encuentro de cierre, ante el Alcorcón (Vista Alegre, 18.00 horas), que asegurará al menos el podio del campeonato, en caso de ganar, debido al enfrentamiento entre el Roldán y el Universidad de Alicante, dos de los equipos que están por encima del Burela FSF.

Julio Delgado admite que el sabor que tiene es agridulce, ya que no dependen de sí mismos, pero se encuentran en una posición que no esperaban, debido al traspiés del Futsi ante el Móstoles en la pasada jornada. "Tengo sensaciones encontradas. Estamos a un punto y tenemos algunas opciones de conquistar el título, pero también sé que es muy difícil que podamos lograrlo. Nadie pensaba que el Futsi iba a dejar escapar dos puntos ante el Móstoles y eso abre un pequeño resquicio de esperanza, suficiente para generar ilusión", señala.

El técnico cree que "era impensable" que cuatro equipos llegasen a la última jornada optando al título, pero también lo ve muy positivo. "Ya comentábamos al principio de temporada que parecía más nivelada que en años anteriores, pero nadie esperaba tanta emoción hasta el final. Esto viene a demostrar que los equipos crecen, que la igualdad es real y todo ello redunda en beneficio de la Liga y del fútbol sala femenino".

Delgado analiza la situación del equipo y lamenta algunos de los puntos que quedaron por el camino, sobre todo en la primera vuelta, aunque destaca la mejoría en la segunda. "Creo que la segunda parte de la temporada ha sido bastante completa, pero también es cierto que se incorporaron jugadores que nos ayudaron mucho. Fue un año difícil porque hubo muchos cambios, aunque en líneas generales dimos un salto de calidad grande. En cuanto a números estoy satisfecho porque solo perdimos 4 partidos y empatamos 3, pero me queda la amargura de que fallamos en algún momento puntual importante y me temo que pueden no bastarnos para ser campeonas", aseguró.

ALCORCÓN. Además de intentar agotar las opciones al título, Julio Delgado cree que el partido ante el Alcorcón tiene un valor muy significativo para ver como llega el equipo a la Copa de España, que se jugará en Cádiz el siguiente fin de semana. "Es un partido que tiene muchísimos alicientes; el primero es que vamos a despedirnos de nuestro público, que siempre nos apoya y que esta temporada lo ha hecho a lo grande, con algunos llenazos increíbles en el Vista Alegre, por lo que queremos dedicarle los 3 puntos. También habrá una emoción especial al estar todo el mundo pendiente de lo que pase en otros pabellones, lo que siempre genera una tensión añadida. Por último, no podemos olvidar que el Alcorcón es un posible rival para la Copa, por lo que es un test perfecto para medirnos", dijo.

Pase lo que pasen en la Liga y en la Copa, Julio califica la temporada como "una experiencia extraordinaria que me hace crecer como entrenador", ya que "ha sido un año complicado, hemos tenido problemas con el idioma y les he exigido un montón a las jugadoras, pero me quedo con el grupo tan bueno que ha habido y con el apoyo y la comprensión de la plantilla".