"O Burela FS sempre será a miña casa, será un partido moi especial"

El derbi gallego de Segunda División que enfrentará el viernes al Pescados Rubén Burela FS y O Parrulo (21.15 horas) traerá de regreso al pabellón Vista Alegre a uno de los buques insignia de la historira del club mariñano, primero en su etapa como jugador y después como entrenador. El Mariskal, Juanma Marrube, que dirigió al equipo burelés durante casi cuatro temporadas entre 2017 y 2021, es ahora el máximo responsable técnico del conjunto ferrolano, rival directo de los mariñanos en la pelea por disputar el play off de ascenso a la máxima categoría.

El alfocense asume que el partido será "moi especial" para el, al tratarse de la primera vez que visita el Vista Alegre como entrenador del equipo rival. "Independientemente de onde estea adestrando, o Burela FS é a miña casa, o factor emocional está aí", asegura, añadiendo que fuera de esa connotación será "un partido que vale tres puntos" y que prepara "coma calquera outro da tempada", aunque es un partido que despierta gran interés tanto en Burela como en Ferrol. "Está claro que o feito de ser un derbi e a situación dos dous equipos fai que sexa especialmente interesante tamén para os adestradores, xogadores e afeccionados", añadió.

Juanma conserva una relación de amistad con buena parte de los integrantes del cuerpo técnico del Burela FS y también con algunos de los jugadores a los que dirgió durante varias temporadas. "Convivín catro anos con moitos dos que siguen no club e polo tanto o trato persoal é total, manteño un conctacto diario ou semanal con xente como Mera (preparador físico), Murias (podólogo) ou Javi Couce (médico), pero son cousas personais e de amizade. Fóra de aí está o típico comentario que me levan facendo toda esta semana de que nos van ganar (risas), pero é unha cousa entre colegas".

Tras la marcha de Juanma del Burela FS, en febrero de 2021, pasaron ya como entrenadores Sito Rivera, Alberto Riquer y Rafa Merino, antes de la llegada este verano de David Rial, que está realizando una gran labor. Juanma ve similitudes entre el equipo que dejó y el actual, aunque también muchas diferencias. "Non podemos esquecer que hai moitos xogadores que xa estaban entón e que seguen sendo a columna vertebral do equipo, como Kaluza, Pitero, Lucho ou David Pazos, ademais de outros como Bruno ou Nito que tamén estaban. Lóxicamente cada adestrador ten o seu libriño e oseu xeito de facer as cousas, pero a solidez como club do Burela FS está aí, ese potencial da estrutura da entidade é un activo sempre presente", señaló.

Un rival complicado

A nivel futbolístico, Juanma se deshace en elogios respecto al Burela FS y cree que será un rival muy complicado. "Espero un partido de máxima dificultade, cun Burela FS que poña un ritmo altísimo de xogo e con futbolistas moi versátiles", asegura el técnico del Parrulo, que no cree que el 6-3 de la primera vuelta sea un referente demasiado válido ni que haya especial ánimo de revancha por parte del equipo mariñano debido a aquella derrota. "Todo o mundo quere ganar, e moito máis nun partido coma este no que hai rivalidade galega e cos dous equipos pelexando polo mesmo obxectivo. Penso que o partido non se vai semellar ao da primeira volta, creo que o Burela FS vai ser moito máis agresivo, cunha presión moi forte dende o primeiro minuto", señaló, destacando sobre todo el gran momento de Pazos. "Ser o máximo goleador da categoría non é froito da casualidade, quere dicir que está a tope de confianza e que se ganou o respecto absoluto a nivel de compañeiros e da masa social, é un pouco coma o que significa Adri para nós".

El entrenador del cuadro ferrolano considera que para tener opciones de sumar los tres puntos su equipo tiene que ser inteligente para saber leer el partido en todo momento

El entrenador del cuadro ferrolano considera que para tener opciones de sumar los tres puntos en el Vista Alegre su equipo tiene que ser inteligente para saber leer el partido en todo momento y ser capaz de manejarse en las alternativas que vayan apareciendo. "Penso que as nosas posibilidades pasan por plasmar o plan de partido que vamos traballar durante a semana e estar ben preparados para afrontar as diferentes alternativas de xogo que nos vai plantear o Burela FS". "Non teño unha bola de cristal para saber como se lle pode ganar ao Burela FS ou as claves do partido, pero o máis importante é estar en todo momento concentrados e atentos, hai moitos momentos que pouco teñen que ver cos adestradores e que son dos xogadores e penso que tamén poden ser relevantes", añadió.