Kaluza seguirá con el Burela FS en Primera División

El Pescados Rubén Burela FS recibe una de las mejores noticias posibles con la continuidad para el proyecto de Primera División del que posiblemente haya sido su gran pilar de la temporada, el guardameta Michel Marek Kaluza, que garantiza seguridad y estabilidad en uno de los puestos de mayor responsabilidad dentro del 40x20. La renovación de Kaluza se une a las ya confirmadas de los alas Isma o Alberto, además de otros jugadores con contrato.

Tras una extraordinaria Liga regular, Kaluza elevó todavía más su nivel en el play off, primero en una durísima semifinal ante el Ceutí en la que mostró todo su repertorio para contribuir a llevar al cuadro narnaja a la final. Ante el Antequera, Kaluza volvió a ser decisivo en los dos partidos, especialmente en la tanda de penaltis que acabó dando el ascenso al Pescados Rubén.

El cariño que siente la afición por el meta polaco quedó demostrado con cánticos de 'Kaluza quédate' que se pudieron escuchar en muchos momentos de la final del sábado ante el Antequera. También la directiva valora el trabajo y la relevancia del meta. "Llegó siendo muy joven a Burela, pero está demostrando ser toda una referencia para nosotros, así que estamos muy contentos de que haya elegido seguir aquí", comentó el presidente, Manuel Blanco.

El Burela FS es el único club de Kaluza desde que salió de Polonia, llegando hace cinco temporadas para ingresar en el equipo mariñano, entonces en División de Honor. Ahora vuelve a la máxima categoría por la puerta grande y consolidado como titular indiscutible en el marco naranja.

"No se puede pedir más, vivimos un fin de semana histórico en un escenario maravilloso con un partido que tuvo de todo, incluida la prórroga y los penaltis. Creo que si alguien le quiere explicar a otra persona lo que es el fútbol sala bastaría con ponerle el Burela FS-Antequera del sábado. Las emociones que vivimos fueron increíbles y lo que importa es que alcanzamos el ascenso, que era el objetivo",afirmó el meta.

Ofertas de clubes punteros de Primera División

La excepcional trayectoria de Kaluza en el Burela FS y especialmente en las dos últimas temporadas no ha pasado desapercibida para otros clubes y Según ha podido saber El Progreso, Kaluza manejaba ofertas de varios de la Primera División española, incluso alguno de los mejores del campeonato, aunque el asegura que siempre priorizó la posibilidad de quedarse. "Estoy muy feliz de seguir aquí, mi idea era la de jugar en Primera División con el Burela FS y he cumplido el doble objetivo. Voy a cumplir mi sexta temporada aquí y me considero casi como un veterano en el club", señaló,

Kaluza confía en que tanto el como el equipo demuestren que pueden competir en Primera. "Creo que tenemos que demostrar a todo el mundo, pero sobre todo a nosotros mismos, que tenemos nivel para jugar en Primera División. Ahora es el momento de jugar con los mejores y estoy convencido de que vamos a llegar preparados para hacerlo", manifestó.

De menos a más en el club

Respecto a su trayectoria en el club naranja, Kaluza cree que fueron "cinco temporadas muy diferentes", ya que "los dos o tres primeros años fueron difíciles porque tenía como competencia a Edu, que era una leyenda y no jugué tanto como me gustaría, aunque valoro lo que aprendí y lo que fui capaz de competir por el puesto. En Segunda División disfruté mucho más y con David Rial sentí una confianza absoluta", señaló,

Por último, habló de lo que supone vivir en Burela. "Puede que falten algunas cosas de las grandes ciudades, pero yo valoro mucho más la tranquilidad que hay y la garantía de que siempre encuentras ayuda y apoyo cuando la necesitas", concluyó Kaluza.