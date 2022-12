El Burela FS gesta otra generación que promete

El Burela FS tiene ante sí otra generación que apunta muy alto. El equipo cadete que milita en la División de Honor está demostrando el enorme futuro que tienen muchos de sus integrantes con una progresión difícil de imaginar para un equipo recién ascendido. Una vez olvidado el objetivo inicial, que era la pelea por la permanencia, los pupilos de Fustes han ido quemando etapas y llegan al parón navideño en lo más alto de la tabla clasificatoria, después de imponerse por 3-2 al Ribeira en un gran partido entre rivales directos de la zona alta.

El técnico del conjunto naranja admite ser el primer sorprendido por la trayectoria del equipo, aunque admite que veía mimbres para poder realizar un buen campeonato. "Non hai que esquecer que somos un equipo recén ascendido que conta con 8 xogadores de primeiro ano. Os obxectivos iniciais tiñan pouco que ver co posto co que estamos agora, pero é verdade que o avance do equipo foi moi grande dende o arranque ata estes últimos encontros", señaló.

Fustes cree que la nota más destacada en torno al equipo fue el cambio de mentalidad, lo que permitió virar un buen puñado de individualidades en un verdadero equipo. "O cambio que pegaron foi brutal e coa chegada dos resultados tamén foi aumentando a confianza dos rapaces. Gustaríame destacar que incluso nos peores días os xogadores de máis calidade traballan a reo a nivel defensivo porque entenderon que o colectivo debe estar por enriba das individualidades para poder competir ao mellor nivel posible. Ante o Ribeira, por dar un exemplo, houbo xogadores que en ataque non tiveron o mellor día, pero dérono todo para defender e aí estivo o premio do triunfo", señaló.

Fustes felicita a los chavales por la trayectoria, pero también les pide que mantengan los pies en el suelo. "É un equipo que ten aínda moito marxe de mellora, xa que a nivel defensivo e táctico segue tendo carencias. Agora toca descansar e desconectar, hai que celebrar o primeiro posto e pensar en seguir formando unha estrutura e consolidar ao equipo", señalan, añadiendo respecto a los objetivos que "a segunda volta é moi ilusionante porque case tódolos partidos ante rivais directos xogámolos na casa, pero polo momento o máis importante e seguir mellorando", dijo.

Respecto a la posibilidad de que esta se convierta en una generación de largo recorrido en el club naranja, Fustes apunta que "é moi cedo para facer ese tipo de valoracións. Está claro que hai xogadores con capacidades moi boas, pero teñen aínda moito que poñer da súa parte para seguir medrando e converterse en xogadores no futuro, o cambio a xuvenís será importante e hai cuestións laborais ou de estudos que inflúen moito, pero está claro que é un grupo con moitas posibilidades", señaló el técnico.