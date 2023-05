El Burela FS cierra la Liga en Canarias con los deberes hechos y la mente en el play off

El Pescados Rubén Burela FS cierra este viernes en la pista del Gran Canaria, (21.00, hora peninsular) una brillante campaña liguera en la Segunda División. Los mariñanos acuden a las islas con todos los deberes hechos, con la segunda plaza ya asegurada, y con los cinco sentidos puestos en llegar lo mejor posible a la primera ronda de la fase de ascenso a Primera División, que arrancará el día 20, en el pabellón Vista Alegre, frente al Sala 10 Zaragoza.

Pese a no jugarse nada a nivel clasificatorio, los jugadores bureleses viajan con la intención de sumar una nueva victoria en su casillero para llegar con las mejores sensaciones posibles al play off. David Rial, técnico mariñano, dará posiblemente muchos minutos a jugadores que han tenido menos protagonismo, como el portero Bruno, que cree que la clave para este viernes es "no relajarse" pese a la aparente superioridad burelesa. "No por ser un recién descendido va a regalar nada, en esta categoría todo el mundo compite bien y más en casa. Nosotros iremos con la intención de ejecutar nuesrtro plana de partido y demostrar que somos competitivos en todas las pistas y en todos los momentos", aseguró.

Bruno habla de la ilusión del grupo por estar ya clasificado para el play off y espera con ansia el momento de jugarlo. "Salta a la vista que muchos vemos esta fase de ascenso como una oportunidad única. Creo que el trabajo que venimos realizando desde que comenzó la temporada es excepcional y todos pensábamos que se podían hacer grandes cosas", afirmó, añadiendo al respecto que "llevamos ya varias sesiones pensando en el play off y trabajando en función de ello. Estamos enfocados en lo que viene porque esperamos vivir grandes días con nuestros aficionados".