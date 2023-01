El Burela FS busca sorprender al Palma en octavos de final de la Copa del Rey

El Pescados Rubén Burela FS afronta una de las semanas más ilusionantes de la temporada en la que este fin de semana disputará la Supercopa femenina como local, pero antes, este martes, será el turno del equipo masculino, que recibe al Palma, actual subcampeón de Liga y participante en la Champions, en los octavos de final de la Copa del Rey. El partido arrancará a las 20.30 horas.

El encuentro supone toda una fiesta para el conjunto burelés, afianzado en la segunda plaza de la Liga tras tumbar al Parrulo por 7-2 en casa. En la anterior ronda copera ya demostró su capacidad para medirse con cualquiera goleando a todo un Valdepeñas, aunque el Palma todavía parece estar uno o dos pasos por encima de los manchegos a nivel de potencial.

Tanto el técnico burelés, David Rial, como los jugadores son conscientes de que el partido ante el Palma deben afrontarlo como una oportunidad de seguir enganchando a la afición, cada vez más volcada con el equipo, pero sin ningún tipo de presión porque el objetivo está claramente enfocado en la Liga, donde el sábado tendrán una prueba de fuego con la visita al Alzira, tercer clasificado. Pese a todo, el meta Kaluza, una de las grandes estrellas del cuadro burelés, deja bien claro que lo pondrán todo sobre la pista para intentar tumbar a un transatlántico del fútbol sla nacional, como es el Palma. "Tenemos que jugar como siempre, con alegría y valentía. Vamos a disfrutar a tope de un partido ante uno de los mejores equipos de España sin renunciar a nada y marcándonos como objetivo seguir avanzando en la competición".

El rival de los bureleses ocupa actualmente la segunda plaza de la máxima categoría, por detrás del Barça. Por la entidad de los isleños, nadie duda de que sería una gran sorpresa que el Burela FS pudiera serguir vivo en la competición, pero Kaluza se muestra ambicioso. "Es evidente que el favorito es el Palma, pero ya demostramos ante el Valdepeñas que todo es posible. En el Vista Alegre nos sentimos muy fuertes con nuestra afición y no tenemos nada que perder, así que vamos a salir sin presión a hacer nuestro partido y a ver que pasa".

Kaluza es consciente de que para poder buscar la sorpresa necesitan que el vista Alegre vista sus mejores galas con mucha afición en las gradas. "Necesitamos a la gente para que nuestras posibilidades aumenten. Juntos somos mucho más fuertes y entre todos creo que vamos a tener la opción de dar la sorpresa", comentó el meta polaco, que espera un partido de máxima exigencia. "Será un partido durísimo, con un ritmo alto y una intensidad brutal. El Palma cuenta con una plantilla muy amplia y le gusta que los partidos tengan mucho ritmo, pero nosotros también buscamos lo mismo, así que esperamos competirle al máximo".

Referencias negativas

Las referencias indican que el Palma se la ha dado tradicionalmente muy mal al Burela FS en los años en los que coincidieron en la máxima categoría, pero Kaluza considera que no es un axioma demasiado válido por los cambios en ambos equipos respecto a anteriores temporadas. "Ellos cambiaron mucho, pero nosotros también. Tenemos un nuevo entrenador, algunos jugadores que no estaban y unas ideas renovadas. Creo que los dos equipos estamos en etapas diferentes y no se pueden comparar con las anteriores".