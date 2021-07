El Burela se refuerza con los fichajes de Elena García y a Irene Samper

El Pescados Rubén Burela FS anunció este miércoles el fichaje de las jugadoras Elena García Martos, Elenita, e Irene Samper para su equipo femenino.

La internacional española Elenita recalará en A Mariña con contrato hasta 2023, tras seis ejercicios en la Universidad de Alicante. La cierre alicantina, de 24 años, cuenta con una trayectoria ligada a su tierra y encara con ilusión la nueva etapa.

"Después de tanto tiempo salgo de mi tierra, de mi zona de confort, para asumir un nuevo reto con el que estoy muy ilusionada. La clave ha sido tener la oportunidad de seguir creciendo con un club maravilloso y un equipo excepcional en el que espero aportar lo mejor de mí. Tengo por delante el desafío de competir contra mí misma para superarme", señaló.

💥 ¡¡𝙋𝙍𝙄𝙈𝙀𝙍𝘼 𝘽𝙊𝙊𝙊𝙈𝙈𝙈𝘽𝘼𝘼 𝘿𝙀 𝙃𝙊𝙔!!!



😀 @ElenitaGM7 se viene hasta Burela y ya es una de nuestras #GuerreirasLaranxas!! 🧡



👉 ¡¡Desde Ibi para el mundo y ahora le tocará 𝙝𝙖𝙘𝙚𝙧 𝙝𝙞𝙨𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖!! 😉 — Pescados Rubén Burela FS (@burelafs) July 7, 2021

También se incorpora al equipo la ala zurda Irene Samper Bilbao, campeona de Europa, asidua de la selección española desde 2017 y que llega al club lucense procedente del Alcorcón. Después de seis temporadas en el conjunto alfarero, con 23 años, también afronta un importante cambio en su carrera.

"No ha sido sencillo porque me voy muy lejos de casa pero creo que no podría haber tomado mejor decisión. Era una oportunidad que no podía dejar escapar más; mi objetivo es seguir mejorando deportiva y personalmente y estoy segura de que lo conseguiré rodeada de las grandes jugadoras del Pescados Rubén", sostuvo.