Burela estrenará peatonalización

Una de las líneas de trabajo del equipo de gobierno de Burela en lo que se refiere al urbanismo es trabajar en base a la filosofía de crear localidades más atractivas y sostenibles medioambientalmente. Por ello, desde hace tiempo trabaja en humanizar distintas zonas de la localidad para "facer un pobo máis atractivo e acorde ás necesidades presentes e futuras da sociedade e do medio ambiente", subrayó el alcalde, Alfredo Llano. En este sentido ya se realizaron varias obras de mejora como la de Rúa do Hórreo o, más recientemente, en el barrio de Vila do Medio, donde se están adoquinando las calles del entorno de la iglesia. También se mejoró un tramo de la calle Rosalía de Castro para ganar más espacio para el peatón y en estos momentos se está trabajando en otro tramo de esta calle, en la zona anxea al parque.

Y precisamente en el entorno del parque está proyectada una nueva actuación, cuyo proyecto ya está terminado y que el gobierno espera licitar lo antes posible. Se trata de la peatonalización del tramo de la Rúa Lamestra paralelo al parque, entre las calles Rosalía de Castro y Pardo Bazán. Será la primera calle peatonal de la localidad, después de que hace años ya se barajara la posibilidad de llevar a cabo peatonalizaciones que no llegaron a salir adelante. Solo la calle Manuel Murguía es semipeatonal con acceso a garajes y a carga y descarga.

"Eliximos esta rúa para facela peatonal ao 100% porque non hai garaxes, nin puntos de carga e descarga e ademais é unha maneira de darlle seguridade aos usuarios do parque", explicó Llano, que asegura que se va adoquinar "dunha maneira singular que lle vai aportar un valor engadido". También se colocará mobiliario urbano y otros detalles "que aumentarán o atractivo da rúa" y se colocarán unos pivotes que se podrán retirar par dar paso a vehículos de emergencia si es necesario o en casos excepcionales. Además, se actuará en las canalizaciones.

La mejora, basada en un proyecto de la arquitecta municipal, cuenta con un presupuesto de 130.000 euros. "O entorno do parque Rosalía de Castro vaille dar singularidade ao pobo e vai ser unha referencia no urbanismo", afirmó Llano, que avanzó que en el tramo en obras de la calle Rosalía de Castro se colocarán bancos, así como dos mesas de ajedrez al lado del parque, donde también se mejorará la iluminación. "A idea é seguir traballando para humanizar o pobo", recalcó el regidor, "e dotalo de espazos pensados para os peóns".

Tráfico

En principio el Concello no baraja hacer ninguna reorganización del tráfico, ya que las calles Rosalía de Castro y Pardo Bázan están unidas por calles perpenticulares alternando las de subida con las de bajada. El tramo que se peatonalizará tiene sentido de bajada, por lo que una vez que sea peatonal los coches deberán elegir otra de las calles en esa dirección en sustitución de ese tramo.