Burela despeja la duda de la Festa Castrexa

La localidad de Burela no perderá la fiesta temática de la que viene disfrutando cada verano y que fue una de las primeras en ponerse en marcha en la comarca de A Mariña: la Festa Castrexa. En una reunión celebrada en la noche del jueves los responsables de la organización mantuvieron un encuentro en el que también participaron representantes del Concello, que se mostraron dispuestos a apoyarles. De entrada, ya se confirmó la continuidad de la Festa Castrexa, que se fundirá con el San Xoán. Se celebrarán conjuntamente los días 24 y 25 del mes de junio, con más incidencia la Castrexa el día 24 y más el San XoáN al día siguiente.

El presidente de la comisión encargada de la organización de la Festa Castrexa, José Antonio González Vázquez, explicó que están muy agradecidos al Concello por el apoyo que se encontraron y adelantó que los bureleses pueden estar tranquilos porque la fiesta continuará y además se mostró también encantado con la idea de reforzarla con actos con ocasión de San Xoán.

Indicó que por el momento la intención que tiene es tratar de que la fiesta continúe creciendo porque indicó que ya este mismo año notaron que la afluencia de participantes había vuelto a subir, tendencia que quieren consolidar tras unos años en los que estuvo a punto de perderse.

González Vázquez también adelantó que dentro de un tiempo comenzarán a realizar peticiones de colaboración entre el comercio de la localidad "e agardamos ter unha boa resposta, porque a verdade é que necesitamos ter apoios para facer a millor festa de que sexamos capaces". De cara a la jornada de San Xoán ya tienen previsto realizar una churrascada, cachelada "e ademais haberá, tanto nese día como no anterior, moita participación de conxuntos de música tradicional, particularmente de toda a contorna, non só de Burela, senón de todos os arredores".

Asimismo, desde la comisión reconocen que "é moi importante que esta tradición non se perda", conscientes de que luego es complicado retomar la organización, una vez que ya se abandonó algún año. También se mostraron satisfechos de las fechas elegidas "porque cadran bastante ben no sentido de que non imos facelas a mesma fin de semana que o Resurrection Fest en Viveiro nin que o Arde Lucus en Lugo, que son cousas que sempre che quitan participación, aínda que pareza que non, co que agardamos ter a maior afluencia posible de participación". Además recalcan la idea de "implicar a todo o pobo: xente particular, asociacións, centros de ensino ou clubes".