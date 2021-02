Burela creará once puestos de trabajo con el plan único de la Diputación

Las propuestas de Burela para financiar a cargo del plan único de la Diputación provincial incluyen un programa de empleo dotado con 91.261 euros con el que se crearán once puestos de trabajo, uno más que el año pasado. "A empregabilidade é algo que nos preocupa e a través deste plan e outros de cooperación imos intentar mover o emprego, que é moi necesario", reconoció el alcalde. Así, se crearán dos puestos de socorrista durante tres meses, un auxiliar administrativo y un técnico de turismo, dos conserjes, un oficial y un peón de obras, un dinamizador de redes sociales y dos monitores de tiempo libre.

El plan único para Burela, dotado con 385.518 euros, también contempla inversiones por valor de 138.000 euros con tres obras "fundamentais", dijo Llano. Las mejoras en Camiño Real (75.800 euros), reconstrucción de aceras, empezando en la calle Nosa Señora do Carme (12.773) y mejoras en el parque infantil de A Marosa (49.979 euros).

Además se incluyen 19.600 euros para actividades culturales como la feira del libro, el certamen de pintura mural y el nuevo concurso de videoclips musicales y otros 9.900 para el deporte financiando la carrera Burela Bonita, el torneo de fútbol Héroes do Orzán y el Marosa Cup.

Las rutas geológicas, apuesta turística del gobierno, cuenta con 5.000 euros. La administración electrónica se lleva 11.300, el servicio de ayuda en el hogar 40.000, Protección Civil 1.500 y la partida covid 68.200.

Los dos partidos de la oposición se abstuvieron en la votación del punto y propiciaron su aprobación porque consideran que son inversiones necesarias para Burela aunque sus intervenciones no estuvieron exentas de críticas.

El portavoz del PP, Manuel Rouco calificó de "inquietante" el plan por su forma de priorizar partidas. Así, criticó que se aumente la de cultura y se baje la de turismo o que se reduzca el dinero para Protección Civil y se congele la partida de ayuda en el hogar. Además dijo echar en falta obras de humanización en la Rúa do Río, "non só se vai actuar nas rúas do centro" y criticó que la partida para el covid se redujera en más de 14.000 euros.

El portavoz nacionalista, Mario Pillado, criticó la falta de planificación en las obras y censuró que se incluyera el parque de A Marosa en lugar de mejoras en el alumbrado público. También lamentan que no se contemplen el plan de urbanismo y uno de reorganización del tráfico.

El Bloque pidió un cribado masivo

El BNG puso encima de la mesa durante la sesión la posibilidad de hacer un cribado masivo en la localidad: "Temos un porto no que entra e sae mercancía e persoal de todo o mundo, temos o hospital a onde chega xente de toda a Mariña. A mobilidade na vila é moi difícil de controlar por iso cremos que o lóxico sería facer un cribado"

Locales para colectivos

Los nacionalistas también plantearon proponer un acuerdo con los dueños de Porto Plaza para que sus locales vacíos puedan ser usados por asociaciones locales.