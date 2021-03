Burela crea una norma para unificar la imagen de las terrazas de la hostelería

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, confirmó este sábado que el gobierno local ya tiene elaborada una normativa para unificar las terrazas de los locales hosteleros de la localidad. "A normativa está pensada para unificar todos estes espazos e que se convertan en lugares agradables que formen parte da imaxe do pobo e sexan un referente do mesmo, así como un atractivo turístico máis", indicó.

Según las primeras pinceladas que Llano desveló de esta normativa, que podría debatirse en el pleno previsto para la próxima semana, se trata de una norma en la que se definen las obligaciones de los establecimientos de hostelería al mismo tiempo que se marcan las características que deben seguir las terrazas, tanto a nivel estético como de distancias o incluso de horario. "Queremos definir un novo modelo de terraza que se adapte a esta normativa derivada do covid e ao mesmo tempo que teña unha proxección de futuro", dijo Llano, "que cada establecemento, dentro da súa liberdade individual, siga unhas pautas que tamén lle dean seguridade xurídica. En definitiva, unha norma que sexa clarificadora con todos os aspectos que podan afectar ás terrazas", subrayó.

Esta iniciativa municipal ya suscitó las primeras críticas antes incluso de su aprobación. Desde el grupo municipal del PP indicaron este sábado que "esta posible ordenanza" es algo que "xa anunciara alá polo ano 2016 o alcalde pero, como todo o que anuncia o señor Llano quedou en nada". Además de la tardanza en sí misma, los populares critican que la norma salga ahora en plena pandemia: "É positivo e lóxico que dende o Concello se teña algún tipo de control da situación das mesas no interior e no exterior dos locais de hostalaría da nosa vila, especialmente coa pandemia que se está a vivir. O que xa non é tan positivo nin tan lóxico é que se meta aos profesionais da hostalaría da nosa vila nun fregado burocrático cando o propio Concello ten técnicos na materia que, perfectamente, poderían colaborar cos hostaleiros para facer eses planos de situación que se lles require por medio deste decreto, aparentemente, non consensuado cos profesionais do sector".

El PP considera que el gobierno debería buscar el consenso con el sector y con la oposición para elaborar una ordenanza

En este sentido, el alcalde matizó que, si bien los hoteleros tienen que presentar un proyecto adaptado a la normativa, desde el Concello "botaráselles unha man naquilo que requiran". Además, dijo, "na propia normativa xa hai exemplos de planimetría".

Desde el PP también critican que en función de lo que aparece en lo que ellos califican de "decretazo" se entiende que la administración local no tiene "un control rigoroso nin exaustivo" de las terrazas y que algunas de ellas podrían ser irregulares, lo que llevaría a que algunos hosteleros "terían recoñecida oficialmente esa terraza e estarían aboando a correspondente taxa e outros non". A este respecto Llano precisó que "hai que distinguir entre o pago da licenza de actividade, que é certo que algúns aínda non a teñen, e a tasa que se cobra por ocupación de terreo público".

En el PP añaden que "se con este paso o que se pretende é regularizar a situación das terrazas, de forma totalmente razoable, o paso previo debería ser crear unha ordenanza municipal para iso, regulando así a colocación destas, coa colaboración correspondente dos propios hostaleiros na súa redacción e non estando de máis que o Concello buscara o consenso coa oposición".

Los populares piden ayudas para el sector

Los populares también consideran "imperiosamente necesario" que el gobierno local saque "unha liña clara de axudas directas á hostalaría".



Críticas

Desde el PP dicen que es "francamente raro" que los profesionales de este sector y del resto, "aínda non cobraran nin un só céntimo de todo o que se compromotera a dar o goberno local".