Burela crea un buzón para trocar libros que agarda estender pola vila

Burela preparou unha importante variedade de actividades para celebrar o Día das Letras Galegas, unha programación coa que queren achegarse a un variado grupo de persoas e da que destaca a estrea de dúas propostas na que os libros serán os protagonistas. Unha delas é un buzón de intercambio de exemplares, que se instalará no parque Rosalía de Castro e que se pon en marcha hoxe.

"Inaugurámolo cunha variedade de libros, dende infantil a adultos, coa idea de que a xente poda collelos deixando outros. Un intercambio que, dependendo do uso que se faiga, miraremos de estender a outros puntos da vila, coa instalación de máis buzóns, algúns preto das praias agora no verán", sinalou Lina Gómez, edil de Cultura de Burela, que agarda que a actividade teña éxito e así se poidan "compartir os libros, que circulen e darlles unha nova vida".

Os alumnos abriron á mañá o maratón, no que á tarde participou o publico en xeral e diversas asociacións

O primeiro buzón ponse en marcha hoxe, xusto despois de abrir a exposición do quiosco da Praza da Mariña, que se encargará de engalanar os integrantes do clube de lectura da vila.

Actividades ás que se sumou outra nova, celebrou onte durante todo o día, como foi o primeiro maratón de escritura, "na liña do de lectura que se celebrou en febreiro polo Día de Rosalía, co fin de dar cabida a mocidade na quenda de mañá e ao tecido asociativo e máis o público na da tarde", aseverou o concelleiro de Mocidade, Mario Pillado, quen recordou que o textos incluiron tanto reflexións propias como textos de diversos autores, entre eles a homenaxeada Luísa Villalta. "O libro", agregou "queda no consistorio para que os non poideron acudir onte o fagan nos vindeiros días".

Gómez e Pillado (sentados), coa alcaldesa, no buzón de libros. EP

"Houbo de todo, tanto en formato poesía como narrativa e teatro e incluso algún cole que fixo un acróstico”, lembrou Lina Gómez, quen gabou a boa participación tanto de estudantes como de asociacións, cuxa colaboración está a ser moi positiva e sempre están aí para botar unha man”, recalca.

Teatro para nenos, mercadiño e photocall cos adolescentes completan os actos do fin de semana

De feito, o mercadiño de segunda man que se celebrará mañá na Praza da Mariña foi unha petición da asociación Esperanza contra o cancro, que o Concello recolleu e animouse a facelo para axudar ás diversas entidades e potenciar a localidade nunha xornada que acolle o encontro de palilleiras.

Á tarde, representarase a obra de teatro Ándale, bon appétit, dirixida a un público a partir dos seis anos. Cita que se completou coa celebrada o mércores a cargo de grupo de participación adolescente, que decorou un photocall con motivo das Letras. Un acto este último promovido por Mocidade, pois o que se busca é o "apoio" de todos para promover as diferentes propostas. No caso das letras "buscamos abranguer máis alá da lectura e con opcións para todas as idades", resume Lina Gómez.