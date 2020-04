Burela crea un banco de recursos para dotar a los estudiantes de ordenadores

El Ayuntamiento de Burela tiene en marcha a través del departamento de servicios sociales, que dirige la edil Carmela López, un banco de recursos para intentar que todos los alumnos del municipio cuenten con ordenadores y tabletas que les permita seguir las clases de forma virtual.

Para ello, cederán en préstamos algunos de los equipos del Concello que no se usan en la actualidad, a los que pretenden sumar las donaciones de empresas y particulares que cuenten con equipos que ya no usan. "O que demandamos son portátiles, tabletas, CPUs e pantallas planas que permitan traballar on line", cuenta la edil, quien agradece además la colaboración de diversas empresas que se van a encargar de revisar y formatear los equipos, apoyando así al informático municipal.

Las personas que tengan equipos para donar pueden comunicarlo al teléfono 982.58.60.00 o en el mail [email protected] “e nós encargarémonos de recollelos e entregarllos ás familias que o precisen”, cuenta Carmela, quien explica que los destinatarios deben pasar un doble filtro. “O primeiro requisito é que estén empadronados en Burela e despois será o centro no que estuden o que os seleccione en función da lista de agarda que teñen para os que non chegaron os equipos da Xunta”, añade la edil.

Contarán con internet a través de Adamo, que la da gratis hasta final de curso.