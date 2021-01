Burela coordina el acceso al Hospital da Mariña para dar fluidez al tráfico al hacer PCR

El alcalde de Burela, Alfredo Llano, mantuvo en la mañana de este lunes una reunión con la directora del Hospital da Mariña, María José Cortés; el capitán de la Guardia Civil y responsables de Tráfico del cuerpo, de la Policía Local, personal de obras y Protección Civil para coordinar el acceso de los vehículos al centro hospitalario, debido a la gran cantidad de pruebas PCR que se están realizando para diagnosticar el covid-19, a fin de dar fluidez a la circulación de acceso al hospital.

Llano explicó que el objetivo es "que haxa fluidez na circulación dos coches nas horas punta en que se fan os test, tanto no horario de mañá como pola tarde. Analizamos a maneira de que haxa seguridade para non entorpecer as entradas ao hospital, xa que están vindo coches de moitos concellos, pois é un hospital comarcal e ás veces vémonos desbordados para controlar tanta densidade de tráfico en momentos puntuais".

El regidor burelés cree que alcanzaron una buena solución, pero no descarta solicitar ayuda a otros concellos en caso de que la cobertura de otros servicios y emergencias hiciese necesaria la presencia de policias o de integrantes de Protección Civil.