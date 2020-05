Burela convoca la cuarta edición del certamen de pintura mural Amarte

El concejal de cultura de Burela, José Díaz, anunció la celebración de la cuarta edición del certamen internacional de pintura mural Amarte en agosto. La previsión es que se celebre el primer fin de semana del mes, coincidiendo así con la Feira do Bonito, sin embargo este año todavía no se sabe si esta fiesta gastronómica se podrá llevar a cabo. "De non haber Feira do Bonito barallamos facelo a seguinte semana, máis que nada para dar un puco máis de seguridade e meternos mías de cho no verán", aseguró el edil, "o que queremos anunciar é que se vai facer e xa poden empezar os pintores que queiran participar a mandar os seus bocetos, como cada ano, ao noso correo ([email protected]) para participar".

Díaz avanzó que este año se pintarán nueve murales en lugar de los diez de las anteriores ediciones, "porque agora mesmo quedan vintesete murais e se os dividimos en nove temos para tres edicións máis de Amarte".

El ganador de la edición se llevará 1.500 euros; el segundo clasificado, 750 y el tercero, 300. El mejor artista local recibirá 300 euros y cada finalista que no se lleve ninguno de los otros cuatro premios, recibirá 150. Las bases completas pueden consultarse en la página de Facebook del certamen y la recepción de las obras entre las que se elegirán las nueve finalistas para quedar plasmadas en el muro portuario está abierta hasta el 15 de julio.

"Decidimos facer o certame porque se poden cumprir perfectamente as medidas de seguridade que hai agora mesmo e que probablemente vai haber dentro de dous meses aproximadamente", añadió Díaz, "as distancias de seguridade entre os pintores son perfectamente válidas e a forma en que podemos estruturar todo tamén se pode facer con seguridade". "É unha das cousas que por sorte podemos facer este verán, que anime un pouco a zona portuaria nesas datas e que sigan decorando o muro", finalizó el concejal.

Y es que el muro portuario burelés ya luce todas las obras de las anteriores ediciones, todas ellas vinculadas de alguna manera al mundo del mar, convirtiéndose así en un atractivo más de la localidad. Además, ahora pueden disfrutarse de noche gracias a la iluminación que se instaló hace unos meses.