Burela convoca un concurso sobre las relaciones dirigido a los jóvenes

Las áreas de Mocidade e Igualdade de Burela acaban de anunciar la primera edición de un concurso sobre actitudes positivas en las relaciones dirigido a jóvenes de entre 12 y 30 años. "O obxectivo do certame é que a xente moza nos dea unha idea do que deberan ser para eles e elas as relacións, xa sexan de parella, amizade, familiares ou mesmo cos seus maiores", explicó el edil de Mocidade y teniente de alcaldesa, Mario Pillado, que trabajó en la puesta en marcha de este certamen con su compañera de corporación Sandra Fernández.

El formato del concurso es libre y los participantes podrán usar cualquier expresión artística, desde un dibujo a un texto, un audio, un video o un diseño gráfico para expresar sus ideas. "O que pretendemos deste xeito é dar cabida á participación de toda a mocidade da vila para que amose as súas inquedanzas neste tema", explica Pillado, que subraya que le dan "moita importancia ás relacións de afectividade e a fomentar entre a nosa mocidade que estas se establezan en pé de igualdade, tanto nas parellas como nas amizades ou nas familias, para que tamén lles dean a todas elas a importancia e o valor que merecen no seu día a día".

Los ediles nacionalistas avanzaron que las bases que regirán el concurso se publicarán en los próximos días, así como el plazo de inscripción para las personas interesadas, y que a la hora de valorar los trabajos que se presenten se tendrá en cuenta tanto el contenido como el tratamiento del tema, así como la originalidad y la expresión.

"Agardamos que a iniciativa sexa do agrado da mocidade de Burela e que teña unha gran participación", indicó el teniente de alcaldesa, que afirmó que, "aínda que aproveitamos o día de San Valentín para anuncialo, cremos que o amor ten moitas formas e nada ten que ver co mito do amor romántico".