Burela convertirá el centenario castaño que dañó Karlotta en banco

El castaño centenario del Camiño de Cinoche de Burela que fue derribado por la borrasca Karlotta a principios del pasado mes de febrero será convertido finalmente en un banco. Así lo adelantó este lunes la alcaldesa, Carmela López, que aseguró que ya cuentan con un primer diseño de lo que será la futura pieza aunque sobre este todavía se deberá trabajar, sobre todo in situ, para mejorarlo y adaptarlo a la zona en la que estará.

Desde el Concello siempre tuvieron clara su intención de conservar este árbol por el significado que tiene para los vecinos y al haberse convertido en un símbolo de la zona, por la que pasa la ruta circular de senderismo con la que cuenta el municipio.

En un primer momento, la idea con la que trabajaba el Concello era cortar el árbol por la parte baja del tronco para que rebrotara y la parte que se conservara tratarla de manera que se convirtiera en una obra de arte natural. Precisamente para evaluar esta idea y otras posibles soluciones el gobierno se reunió con una empresa especializada.

Finalmente después de semanas de haber recibido distintas propuestas para conservar el árbol, el Concello se decantó por transformarlo en una obra de diseño que también servirá para dar más valor a la zona.

El castaño, emplazado en una arboleda autóctona atravesada por el río Pomeda, está muy próximo a la iglesia de Vila do Medio y puede verse junto a los restos de un molino y de la fuente y el lavadero de Lamela en el transcurso de la ruta circular, pero también se puede visitar en un paseo que puede durar unos 25 minutos desde Vila do Medio. Mientras no se actúa en él, desde el Concello piden a los vecinos que no se manipule para que los restos no sufran más daños que puedan complicar su recuperación.