Burela contará con siete millones de presupuesto

BURELA. El gobierno de Burela aprobó anoche en solitario en el pleno un presupuesto que asciende a los 7.071.377 euros de gasto (13.091 más que el año pasado) y contempla unos ingresos de 7.114.401 euros, por lo que se genera un superávit de 43.000 euros. En el capítulo de inversiones reales, el documento refleja un gasto de 322.000 euros, sin embargo esa cifra se verá aumentada hasta los 700.000, «porque se recibirán ayudas de otras administraciones», puntualizó la concejala de economía, Patricia Otero.

Por lo demás, perfiló un presupuesto que dijo «servirá para atender las necesidades de los vecinos» y que se hace sin subir los impuestos, excepto los que la ley obliga a subir lo mismo que el IPC; aumentando el gasto en políticas sociales e incluyendo medidas para cumplir con la ley de gasto. La edil también hizo referencia al 36,6% del presupuesto que se destina a personal y al 1,5% del total que va al fondo de contingencia para asumir la subida en los sueldos de los funcionarios que se prevé tener que aplicar. «Son unas cuentas en las que prima el equilibrio y la austeridad en el gasto», dijo.

Sus explicaciones no convencieron a ninguno de los dos grupos de la oposición, que votaron en contra de las cuentas.

El portavoz del BNG, Mario Pillado, calificó los presupuestos de continuistas y subrayó que «o gasto en servizos públicos subiu en 37.000 euros mentres a calidade non aumentou e este incremento lastra a posibilidade de que outras partidas conten con máis fondos». Además, recordó que el PSOE sigue sin municipalizar los servicios públicos y aseguró que los presupuestos «non garantizan o futuro para Burela».

Especialmente crítico se mostró el portavoz del PP, José María González Barcia, quien acusó al gobierno de «non ter un proxecto definitivo para Burela». Así, subrayó que no hay ninguna partida prevista para desarrollar el Plan Xeral ni para la adquisición de suelo dotacional. También criticó la falta de fondos para el proyecto de canalización del Rego do Perdouro y que no hubiera previsión para desarrollar el suelo industrial de O Perdouro. «Con todo esto que lle dixen si que se fai un proxecto para Burela e se crean expectativas na xente», subrayó Barcia.