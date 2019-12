Burela contará estas fiestas con un mercado navideño

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Burela apostó este año por la tradición para su campaña de Navidad bajo el lema Cumprindo os teus soños polo Nadal. La Praza do Concello se convertirá en un auténtico mercado navideño en el que no faltarán detalle: seis casetas con productos de artesanía y puestos de castañas, de algodón de azúcar, de churros, de palomitas, de garrapiñadas o de rosquillas. También se instalará en la zona la casa de Papá Noel, que recibirá a los niños el día de Nochebuena entre las seis y las nueve de la noche, y se creará un bosque de árboles navideños en el que hasta trece asociaciones de la localidad decorarán su árbol.

Podrán verse árboles de Eu Son, Bigotes, As Encaixeiras, Afan, Ledicia, As Chocolateiras, la delegación local de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Esperanza, Bumei, la asociación de padres del colegio Vista Alegre o el colectivo Amigos do Monte Castelo, que creará un árbol en recuerdo de Martín Iglesias. También estará representado el centro de salud, que elaborará uno sobre alimentación saludable. Todos estos árboles acompañarán al gran árbol que desde hace años coloca la asociación de comerciantes en la plaza y que este año lucirá con luces totalmente renovadas y con colores diferentes.

En este mercado también se colocará el buzón de los deseos solidarios, en el que podrán depositar hasta el día 30 y será el día de la cabalgata cuando la asociación de comerciantes haga realidad uno de los deseos que se encuentren en el buzón. Y no faltarán atracciones para los niños.

Los elfos de Papá Noel visitarán los comercios el día 23 por la tarde

La inauguración de este espacio está prevista para la noche de este jueves, a las nueve, al mismo tiempo que se encenderá el alumbrado navideño que lucirá en toda la localidad. Está previsto un acto con el pregón del empresario Ramón Hermida y con la actuación de la agrupación musical Dambara.

Pero la campaña también incluye premios para los clientes y eventos ya tradicionales, como la Rosconada de la víspera de Reyes. Será precisamente en este acto, previsto al finalizar la Cabalgata (que organiza como cada año Leidicia) en la Praza da Mariña cuando se realice el sorteo presencial de los tres premios que están en juego este año: dos viajes de siete días, uno a Canarias y otro al Caribe, y una estancia en un balneario. Además, la campaña promocional del comercio se recoge en unos folletos que incluyen el número que juega la asociación y que de tocar el Gordo tendría 1.000 euros de premio. Tampoco faltará la visita de los elfos de Papá Noel a los comercios que será el día 23 por la tarde. Los comerciantes también repartirán más de 1.000 sobres sorpresa el día 28 por los Santos Inocentes y organizan un pasacalles de la banda Dambara la tarde del 21.

"Este ano quixemos facer unha aposta importante pola campaña de Nadal, creando o poboado e invertindo case 4.000 euros nas viaxes, porque queremos que o comercio de Burela sexa un referente para as compras", explica el presidente de CCA, Miguel Flórez, que presentó la campaña junto a otros miembros del colectivo, la presidenta de Ledicia y al alcalde, Alfredo Llano, que destacó el valor de estas iniciativas "para motivar á xente que se achegue a Burela".