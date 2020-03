Burela confecciona mascarillas en un taller con 50 costureras voluntarias

Medio centenar de costureras voluntarias realizan desde sus casas en Burela mascarillas de algodón para paliar la falta de estos medios de protección que irán destinadas al personal de los "puntos calientes", el que está al frente de los establecimientos que permanecen abiertos al público o en la propia lonja, según señaló la edil de servicios sociales, Carmela López, encargada de la coordinación de un proyecto que, recalca, surgió "da iniciativa popula"»

"A raíz de ver a xente que estaba a facer as mascarillas tivemos moitas chamadas de xente ofrecéndose, polo que nos organizamos coas mercerías do pobo, que colaboran todas, tanto para coordinar cada unha delas a un grupo de voluntarias como para aportar material. A meirande parte é doado, pero o Concello tamén comprou para poder facer un maior número", cuenta la concejala.

López insiste en que no se trata de material sanitario, sino de mascarillas hechas con algodón cien por cien, "polo que ao non estar homologadas quen as recibe ten que facelo como se estiveran contaminadas e lavalas a setenta graos antes de cada uso".

Las primeras se llevan este jueves a la lonja y al personal de los comercios que permanecen abiertos, como farmacias, fruterías, pescaderías, carnicerías, e incluso la funeraria, pero atenderán peticiones de otros establecimientos que los demanden. Hasta ellos se desplazarán los voluntarios, organizados también en colaboración con técnicos municipales, que se encargan también de entregar las telas y recoger las mascarillas

La edil destaca la inmensa «onda de solidariedade» que ha supuesto la iniciativa, tanto que "temos costureiras en lista de agarda, pero irase facendo máis segundo se necesiten", recuerda. Una solidaridad que traspasa también concellos y están en contacto con otros de la comarca para dotarles de material si lo necesitan. "O que se trata é de facer unha rede común para taponar A Mariña en bloque", cuenta, al tiempo que agradece la cesión de material que le donó Alcoa para poder fabricar más artículos.

El taller ha recibido también la petición de hacer batas con material impermeable para los profesionales de las ambulancias

En el centro de salud hacen Epis

Los trabajadores del centro de salud de Burela también tienen en marcha otro taller, en este caso para fabricar equipos de protección individual (Epis), Cuenta también con la colaboración del Concello, que se encarga de la recogida de material, que cede al ambulatorio y este a su vez, al hospital. "O que se trata é de ir por diante e contar con material en caso de que esgote", cuenta la edil Carmela López, quien hace un llamamiento a los negocios de la comarca que tengan material como máscaras, láminas y gomas para crearlas, plásticos para hacer batas, mangas y calzas, gafas protectoras y monos de polipropileno para que lo cedan.

982.581313

Es el teléfono desde el que Burela coordina las donaciones, pero también gestiona la compra de productos de primera necesidad y medicamentos para aquellas personas mayores o de riesgo que no deben salir de casa.