Las lonjas de Burela y Celeiro tuvieron que suspender en la mañana de este martes las subastas de pescado capturado por la flota de altura debido al paro del transporte. Las sociedades que gestionan ambos complejos pesqueros recibieron comunicados desde última hora de la noche de este lunes indicando que no garantizaban el traslado del producto a los mercados centrales de Madrid, Barcelona o Bilbao.

Absa tuvo que almacenar las 30 toneladas de pescado y Puerto de Celeiro 15, pero la situación se agravará a medida que pasen los días sin que se ponga fin al parón del transporte. Durante esta semana está programada la descarga de al menos seis barcos más en el muelle celeirense, donde estará en juego 100 toneladas de pescado fresco, y Burela tiene previstos otros tantos solo para este jueves.

Esto lleva a los gestores de las lonjas a solicitar la apertura de un corredor que garantice la comercialización y circulación del pescado fresco, que es un producto perecedero, durante toda la cadena. Esto no sucede ahora, debido a que Celeiro ya tiene un camión parado en Rábade.

La Xunta reclama reducciones fiscales y bonificaciones

La conselleira do Mar, Rosa Quintana, ha constatado que la huelga del transporte, convocada por el encarecimiento de los combustibles, ha afectado ya a las lonjas, en las que camiones no han recogido parte de la mercancía. Entre otras cuestiones, reclama las reducciones fiscales y bonificaciones directas en el combustible para el sector del mar.



En declaraciones a los medios este martes en Santiago, la conselleira do Mar ha observado la "situación compleja" actual para los subsectores de la cadena mar industria. "Estamos ante la tormenta perfecta", ha señalado, observando el encarecimiento del precio de la energía, el combustible, y la mano de obra, y ahora de los aceites por la escasez del de girasol.



Rosa Quintana ha recordado la petición de que no se supriman las modificaciones fiscales para la pesca, que se reduzcan los impuestos del Iva para abaratar el coste de la energía y carburantes, así como que se hagan medidas específicas como durante el covid.