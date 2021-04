Burela y Celeiro superan el reto de descargar anchoa y la concentración de barcos

No se recordaba un día de tanto trajín en el puerto de Burela como el registrado el lunes con las descargas de bocarte y también la lonja de Celeiro se está fajando en atender la faena de los cerqueros que pescan durante la noche en la costa mariñana. Ambos puertos han respondido bien al reto de logística, pesaje, clasificación, subasta y carga de camiones de un pescado que en su mayor parte va destinado a las fábricas de conserva.

Desde Puerto de Celeiro, Eduardo Míguez señala que todo ha transcurrido con eficacia en el arranque de semana: "El lunes llegaron 160.000 kilos al muelle, unas 18.000 cajas descargadas por 22 barcos y la lonja ha respondido bien". Los precios estuvieron entre 3,2 y 1,2 euros el kilo mientras que la media en Burela también alcanzó los 2,25 euros.

En la lonja de Absa, Miguel Neira reconoce que se ha registrado una excepcional concentración de barcos. "Non recordamos tantos no porto descargando e collendo o xeo pois se xa entre o xoves e o venres viñeran 49 barcos con 400.000 quilos, só o luns houbo 64 barcos que botaron 420.000 quilogramos de bocarte", señala. "Son moitas unidades e con tanta ocupación do muelle necesítase unha gran concentración, disciplina e colaboración tanto na lonxa como por parte dos comercializadores e dos transportistas", añade Neira.

La anchoa centró una jornada en la que apenas hubo venta de merluza u otras especies, aunque ayer el bocarte se desplazó hacia Asturias y hubo menos apuro. De la frenética actividad da idea que en campañas de gran volumen, como de la xarda, en la que continúan los arrastreros, se llegaron a descargar 200.000 kilos diarios como máximo en Burela.