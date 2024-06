Burela celebra o San Xoán máis castrexo

Por segundo ano consecutivo, o San Xoán de Burela e a Festa Castrexa unen forzas para celebrar dous días repletos de tradición e historia e, como non, espantar os malos espíritos.

O Concello de Burela colabora coa asociación Burela Castrexa na organización desta Festa Castrexa de San Xoán, que terá lugar este domingo e este luns na praza do Concello.

O domingo 23 comezarán as actividades ás 11.00 horas con talleres e xogos infantís para os máis pequenos do clan de entre 3 e 14 anos. Esta actividade continuará pola tarde, a partir das 17.30 horas.

Tamén se celebrará a partir das 11.00 horas a Gran Busca do Torques Sagrado, onde cada clan participante poderá honrar aos seus devanceiros desvelando os segredos da terra celta, enfrontando desafíos ancestrais e reclamando a gloria que só os máis valentes poderán conseguir.

Por suposto, non faltará a música. Ás 13.30 horas arrincará a sesión vermú coa orquestra Platinum. A partir das 17.30 horas comezará unha sesión de tardeo con música de dj.

O domingo tamén se celebrará a Foliada, na que todos os asistentes poderán bailar e cantar para amenizar a noite máxica castrexa ao son das agrupacións tradicionais do municipio dende as 20.00 horas.

Xantar Castrexo

Nuns festexos coma estes non podía faltar unha boa parrillada, xa que as festas sempre hai que celebralas cun bo xantar castrexo. Ao longo desta semana puxéronse á venda os tíckets para poder encher o bandullo coma nun bo banquete celta. Pero para todos aqueles rezagados que non tiveron a oportunidade de mercar o ticket, haberá racións de churrasco ou de sardiñas dispoñibles por 10 euros por persoa.

A festa non acabará coa parrillada popular. A partir das medianoite haberá unha gran cacharela pública, que dende hai tempo viña sendo "un reclamo popular, xa que non todos os veciños e veciñas teñen acceso ás que se celebran de maneira privada", segundo afirma a alcaldesa do Concello de Burela, Carmela López.

Non podía faltar nunha noite tan máxica unha queimada para espantar o mal de ollo á galega, que se celebrará á par que a fogueira. Para poder beber unha pouca desta bebida sagrada, pódese mercar unha cunca ou recuperar a de anos anteriores. Iso si, a queimada, que é o importante, é gratuíta.

Tanto a fogueira como a queimada estarán amenizadas pola orquesta Platinum e por un dj.

O día de San Xoan non é menos importante que a noite meiga, polo que a organización puxo en marcha varias actuacións o luns 24 para non perder o ritmo. A primeira será a sesión vermú ás 12.30 horas, na que participarán o grupo de acordeonistas da Mariña. A continuación será o turno da sesión vermú amenizada polo grupo Dosenpunto, formado por Carlos Bau e Hugo Torreiro, que pecharán os dous días de festa a partir das 14.00 horas.

A alcaldesa sinala que dende o Concello " queremos apostar polo San Xoán como festa tradicional e ademáis patrón de Burela", coincidindo ademais o luns co festivo local. E de novo, o consistorio felicita o bo traballo da asociación Burela Castrexa. "Cremos que é todo un acerto que esta entidade faga cadrar a Festa Castrexa co San Xoán".

O Concello burelés e a asociación Burela Castrexa queren dar as grazas "a toda a xente que dalgunha forma fan posible a XI Festa Castrexa", xa que "todo isto non se podería levar a cabo sen todas as persoas e empresas colaboradoras".