Burela busca hacer de la zona del Cantiño un nuevo recurso turístico

El Concello de Burela quiere hacer de la zona del Cantiño un nuevo recurso turístico, aprovechando su gran potencial geológico, que quiere explotar tras constatar los enormes recursos que existen en la zona y que el pasado fin de semana se encargaron de estudiar expertos en la materia dentro del campamento de espeleología desarrollado en la localidad y del que el concejal de turismo, Ramiro Fernández Rey, hace un balance muy positivo.

"Segundo nos contan os responsables, nas prospeccións e nas visitas que fixeron á zona do Cantiño atoparon un montón de covas, nalgunhas viron cousas moi interesantes que non tiñan previsto atopar", asevera el edil, quien reconoce que fue imposible ver todo con el detalle que les hubiera gustado debido a que el tiempo no acompañó "para poder facer esas visitas con certa seguridade", por lo que ya anuncia que se llevarán a cabo otras futuras actividades similares.

De momento, lo que ya tienen es todo topografiado "e vannos facer un primeiro estudo de todo o que viron alí e presentarano no Concello para explicarnos o que temos nesa zona", recalcó el edil burelés.

Ramiro Fernández Rey ve muy positivo el campamento y confía en que la zona del Cantiño se pueda incluir dentro del proyecto del parque espeleológico que quiere promover la Mancomunidad de Municipios de A Mariña y que estaría incluido por las cuevas de Rei Cintolo, de Mondoñedo, y las antiguas minas de hierro de Vilaodriz, en A Pontenova. "Ese é un proxecto que teñen en mente e desde logo o Concello de Burela vai intentar apostar por estar aí e todo o que se encontrou que poida ser interesante tanto arqueoloxicamente como para visitar imos apostar por el, porque entendemos que é unha zona que ten moitos recursos para poder ser un imán turístico ou incluso de temas sobre xeoloxía para todos os que queiran vir aquí", manifiesta Fernández Rey.

El concejal de turismo aclara que "estamos moi contentos e moi agradecidos a esta xente que veu aquí facer este campamento. Eles tamén quedaron sorprendidos do que encontraron, van volver revisar toda a zona e seguramente podamos acometer diversos proxectos nun futuro", manifiesta sobre una zona de gran valor geológico, que se puede visitar en marea baja y con preciosos rincones, con los que encandilar también a los turistas que acudan a la zona.