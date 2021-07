De Burela a Burgos, más cerca de la élite

SD Burela, CD Lugo, Deportivo y Real Burgos CF. Esos son los pasos de Pol Bassa –Burela, 09-10-2002– para acercarse cada vez más a la élite del fútbol español. El joven mariñano, de 18 años, ha sido elegido para realizar la pretemporada con el primer equipo burgalés, que acaba de ascender a Segunda División, y aunque todo apunta a que tendrá ficha con el filial, en Segunda División B, tratará de hacerse un hueco en la plantilla que dirige Julián Calero para buscar sus primeros minutos en la categoría de plata del fútbol español. "La llamada para hacer la pretemporada fue una mezcla de alegría y sorpresa. Cuando acabó la campaña me dijeron que esperase, que se pondrían en contacto conmigo, y algo me podía intuir pero en este tipo de situaciones no se puede dar nada por sentado hasta que se hace oficial", comentó Pol, muy feliz de poder disfrutar ya de la experiencia de entrenar junto a jugadores que conocen el profesionalismo y que han militado en el fútbol de élite. "La pasada temporada estuve algunas semanas ya entrenando con ellos, pero en Segunda B, aunque con el objetivo de ascender", cuenta.

Pol llegó a Burgos el pasado verano después de 4 temporadas en el Deportivo de A Coruña. El ambicioso proyecto del equipo castellano y las facilidades del club para poder compaginar el fútbol y sus estudios universitarios fueron determinantes a la hora de aceptar la oferta. Pronto, las pocas dudas que hubiera se tornaron en certezas de que su decisión había sido la acertada. "Al principio iba con un poco de miedo porque de Burgos solo sabía que tenía una catedral conocida, que hacía frío y que se comía mucha morcilla. Pero me encontré con una ciudad maravillosa y acogedora; no es muy grande y puedes desplazarte con facilidad, pero hay de todo y lo del frío tampoco lo llevé tan mal –risas..–", aseguró el joven, que tampoco tuvo ningún problema de adaptación al equipo al tener varios compañeros con los que había coincidido en el Deportivo.

La lejanía de la familia y el hecho de apenas poder venir a Burela, por los partidos y también por el covid, obligaron a Pol a centrarse en el fútbol y en los estudios, aunque su padre, Xevi, se desplazó de forma habitual para ver sus partidos, sobre todo cuando pasó el confinamiento. "Algunos de mis compañeros lo llevaron peor, yo estaba más acostumbrado al estar ya en A Coruña en los últimos años en una residencia. Mi pensamiento cuando fiché por el Burgos era el de tener la opción de llegar a ser profesional del fútbol y estaba preparado para la experiencia porque el camino para llegar no es nada cómodo. Además mi padre vino bastante a ver nuestros encuentros, sobre todo en la segunda vuelta e incluso en el equipo se hablaba de talismán, ya que cuando venía él ganábamos –risas–", señaló Pol.

EXCELENTE TEMPOR ADA. El lateral zurdo burelés completó una extraordinaria temporada en el equipo juvenil del Burgos, siendo elegido varias veces en el once ideal de su grupo. Pese a su excelente rendimiento individual —jugó todos los minutos de todos los partidos salvo uno, que estaba algo tocado—, a Pol le quedó la espinita de no poder disputar la fase de campeones. "Éramos un equipo con muchas novedades y fue necesaria una fase de adaptación antes de funcionar bien a nivel colectivo. Hubo un cambio de entrenador e hicimos una segunda vuelta excelente; llegamos a la última jornada dependiendo de nosotros mismos para quedar entre los cinco primeros, pero perdimos en Valladolid y nos quedamos fuera. En la segunda fase arrasamos y ganamos los 5 partidos, anotando 21 goles, lo que habla del potencial del equipo", relata.

A nivel académico, Pol tampoco tuvo problemas para poder desarrollar con éxito el primer curso universitario, aunque admite que recibió facilidades por parte del profesorado y ayudas de otros alumnos. "Con los entrenamientos de los juveniles no había fallo porque las clases eran por la mañana y las sesiones, por la tarde. Después, cuando estuve con el primer equipo tampoco hubo pega porque había compañeros que me pasaban los apuntes y los profesores entendían la situación", señaló el joven mariñano.

AÑO CLAVE. Sin dejar de lado los estudios, Pol tiene claro que la próxima temporada puede ser clave en su futuro a la hora de llegar al profesionalismo, sobre todo tras el ascenso del Burgos a Segunda División, que tanto él como sus compañeros celebraron a lo grande. "Fue una alegría tremenda, lo vivimos a tope en la residencia. Yo lo sentí muy cerca por haber compartido entrenamientos con ellos. Se veía que era un equipo de un nivel tremendo y hecho para pelear por el ascenso, pero también lo era el Badajoz y lo eliminó el Amorebieta, lo que demuestra la dificultad de poder ascender", aseguró Pol, que está volcado en realizar una buena pretemporada para convencer a los técnicos de que puede ayudar al equipo en algún momento.

"Voy a hacerlo lo mejor posible para intentar gustarle al entrenador, Calero, que ya me conoce. Supongo que jugaré en el filial, pero desde luego que voy a darlo todo en la pretemporada para intentar rascar algún minuto en el primer equipo", concluyó el burelés.

En Corto

Formación

Cambia Relaciones Laborales por Magisterio

Pese a concluir con éxito el primer curso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, Pol ha decidido continuar sus estudios universitarios en Burgos, pero en la carrera de Magisterio, aunque le convalidan buena parte de las asignaturas.

Contrato

Firma por 2 años pese a ofertas de otros clubes

La gran temporada de Pol en su grupo de la División de Honor juvenil no pasó desapercibida a otros clubes y el joven mariñano recibió algunas ofertas, aunque finalmente decidió firmar por el Burgos por dos temporadas, que era su primera opción y su deseo.

Trayectoria

8 años

Son los que lleva Pol jugando lejos de Burela, donde empezó. Se marchó al CD Lugo en su primer año de infantiles y después de dos temporadas ingresó en el Deportivo de A Coruña, donde estuvo cuatro ejercicios, dos como cadete y dos como juvenil. Su etapa juvenil la completó en Burgos, donde ahora estará por segunda temporada, la primera como sénior de su carrera.

Reconocimiento

Elegido en el once ideal de la segunda fase

La actuación individual de Pol en el grupo 5 de la División de Honor fue espectacular y fue elegido como el mejor lateral izquierdo de la segunda fase, en la que su equipo, el Burgos, arrasó por completo. Pol jugó todos los minutos y marcó un gol.

Debut

Pol ya jugó sus primeros minutos de pretemporada en Amorebieta

Pol Bassa ya sabe lo que es disputar un encuentro con un equipo de la Segunda División, ya que el miércoles jugó sus primeros minutos de la pretemporada a las órdenes de Julián Calero frente al Amorebieta. El lateral izquierdo burelés ingresó en el campo en el minuto 69 en un triple cambio ordenado por su técnico. Al final, el encuentro concluyó con el mismo resultado que había antes de entrar Pol (1-1). El jugador mariñano se mostró «feliz y emocionado» por sus primeros minutos en el primer equipo burgalés.



Tres canteranos en la pretemporada

Pol es uno de los tres jugadores salidos del equipo juvenil que está realizando la pretemporada con el primer equipo. Además del meta Miguel, que ejerce como tercer portero, también acompaña al joven burelés Del Cerro, que, igual que Pol, entró en el campo ante el Amorebieta en el minuto 69 del encuentro.



Compañeros conocidos como Saúl Berjón

En la lista de jugadores del Burgos figura alguno bien conocido en el fútbol español, con pasado en Primera División. Se trata de Saúl Berjón, que acaba de recalar en el club castellano después de dos temporadas en el Real Oviedo. El jugador asturiano antes había estado en el Eibar, con el que jugó dos ejercicios en la máxima categoría. También estuvo en el Pumas mejicano.



7 partidos

El encuentro ante el Amorebieta fue uno de los 7 que disputará el Burgos en la pretemporada, antes de su reestreno en Segunda División. El segundo partido de los castellanos será mañana en un duelo muy especial para Pol, ya que se enfrentará en Astorga al CD Lugo, club en el que estuvo dos temporadas en edad infantil. El resto de rivales del Burgos en esta pretemporada serán el Osasuna, SD Logroñés, Real Sociedad B, Rácing de Santander y Bilbao Ahletic.