El Concello de Burela asumirá el coste de la ambulancia que desplazará este jueves a una vecina encamada hasta Lugo a fin de que la Xunta pueda efectuar la valoración de su incapacidad, trámite que corresponde a la Consellería de Política Social.

Esta situación se produce pese a que desde la Delegación Territorial en Lugo indicaron este miércoles que las evaluaciones para discapacidad tienen que ser presenciales, salvo que la persona tenga incapacidad deambulatoria o que esté encamada, como le sucede a E.S.A., de 54 años, quien padece obesidad mórbida y dificultad severa para moverse de la cama al sillón, así como dolencias crónicas diversas.

En estos casos apuntan que no es necesario ir en persona, que podría acudir un familiar acreditando el parentesco y con los informes médicos correspondientes. Sin embargo, la afectada afirma que desde la Xunta reiteraron este miércoles que tenía que comparecer ella y que no podían ponerle transporte por falta de presupuesto.

Esto provocó que la mujer contactase con el Concello de Burela, cuya trabajadora social le indicó que si gestionaban un medio de transporte, la entidad local estudiaría el pago si no era abusivo, dado que la familia afectada carece de recursos económicos e incluso recurre a los alimentos que le dona Cáritas.

EMERGENCIA SOCIAL. Esto obligó a la afectada y a su pareja a gestionar una ambulancia para poder acudir este jueves a Lugo, cuyo coste asumirá el Concello burelés, evitando así la posibilidad de aplazar la cita a enero. El alcalde, Alfredo Llano, aseguró este miércoles que "actuamos sempre que hai unha emerxencia social, axudamos dentro do que podemos".

"Eu tamén quero que me vexan, pero non podo ir doutra maneira, nin sequera puiden acceder a unha grúa para a bañeira, porque non está adaptada a vivenda. Estou desesperada", relata la afectada. La mujer califica de "incríble que a Xunta faga isto a xente que non pode moverse, o lóxico sería que puxesen un vehículo ou que viñesen á casa ver a un, cando é algo realmente necesario".