Burela arreglará el Vista Alegre mientras trabaja para construir el nuevo pabellón

El gobierno de Burela arreglará el pabellón Vista Alegre mientras sigue trabajando para conseguir dotar a la localidad de unas nuevas instalaciones deportivas. Así lo confirmó el alcalde, Alfredo Llano, que no dudó en afirmar que "agora resulta máis sinxelo arranxar o pavillón actual que facer outro", aunque subrayó que no dejarán de trabajar en el nuevo proyecto. "Non desbotamos a idea de facer o novo pavillón, de feito seguimos traballando niso pero tal e como están as cousas nestes momentos é un plan que se complica un pouco e decidimos arranxar o Vista Alegre", dijo.

Con respecto a estos arreglos, Llano avanzó que este viernes está prevista una reunión con uno de los arquitectos que elaboró el proyecto con el fin de adaptar el recinto a las exigencias de la Liga Nacional de Fútbol Sala. No será hasta esa reunión cuando el Concello conozca todos los detalles de la propuesta, pero Llano ya avanza que se contemplan dos fases para llevar a cabo la mejora.

En un primer momento se adaptarán las instalaciones a las exigencias de la Liga, lo que implica ampliar espacio en la parte de abajo con gradas enfrente de la grada principal y espacios para sala de prensa o vestuarios. "Son unhas obras que non precisan moito tempo de execución, polo que se poderían facer nun verán, algo moi positivo porque o pavillón úsano os alumnos do colexio Vista Alegre e se se teñen que facer durante o curso académico habería que facer unha boa planificación para interromper o mínimo posible ao centro", explicó el regidor burelés.

El alcalde asegura que en estos momentos «resulta máis sinxelo» reformar las actuales instalaciones que apostar por el otro proyecto

Una segunda fase supondría ampliar las instalaciones para dimensionar los servicios que están colocados en la parte de arriba como los baños o el bar. "A idea é aliñar as partes retrasadas, polo que esteticamente será máis bonito", asegura Llano.

Con respecto al nuevo pabellón, Llano avanzó que este mismo miércoles mantendrán una reunión con los propietarios de las fincas que es necesario adquirir junto al terreno municipal del Camiño dos Colexios donde está planificada la infraestructura. La idea es acercar posturas sobre la propuesta económica.

La idea del equipo de gobierno pasa por contar con una infraestructura deportiva que no solo sirva para disputar los partidos de fútbol sala de los equipos femenino y masculino sino también para dar servicio a todo el deporte base que hay en el municipio. Además del pabellón el gobierno planificaba acondicionar una piscina, aunque su construcción no coincidiría en el tiempo sino que se haría más adelante.