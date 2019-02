Burela apuesta por Xantar y amplía su presencia en la feria de Ourense

La delegación de turismo de Burela apuesta un año más por estar presente en la feria internacional de turismo gastronómico Xantar, que se celebra en Ourense desde este miércoles hasta el domingo. Y este año lo hará con una mayor presencia al contar con un stand más grande y organizar una degustación de bonito. "Apostamos por participar neste tipo de feiras porque entendemos que son moi interesantes para mostrar todos os atractivos turísticos que ten o concello", asegura el concejal de turismo, Ramiro Fernández Rey.

El stand burelés ofrecerá información del municipio a todas las personas que se acerquen al ferial y además el viernes, a la una de la tarde, está prevista una degustación de bonito preparado en diferentes especialidades para que la gente pueda degustar el producto más significativo del puerto burelés. A la degustación asistirá el alcalde, Alfredo Llano y el edil de turismo, además de vecinos.

Fernández Rey anunció este martes que el Concello pone a disposición de los ciudadanos que quieran desplazarse a Ourense un autobús, que saldrá de la estación a las nueve de la mañana. "Invitamos a todos os colectivos e ata agora temos xa practicamente a metade do autobús ocupado, co cal queda a outra metade para a xente que queira ir ata completar as prazas", explica Fernández Rey que añade que también habrá una invitación para entrar en la feria.

No será Burela la única presencia de la comarca en Xantar, puesto que Viveiro también estará presente y organiza degustaciones de merluza y de Pan dos Apóstoles.

Además habrá una representación de la cooperativa Terras da Mariña con fabas y sus distintos productos.