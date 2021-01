Burela apuesta por reformar espacios para ampliar la práctica deportiva

El alcalde burelés, Alfredo Llano, sigue marcando como uno de sus objetivos en este mandato la potenciación del deporte en todos los ámbitos, "tanto no base como no profesional e no amateur", para lo que estamos procurando que "Burela teña unhas instalacións de categoría e acorde co que se pretende", recalca el mandatario, quien anuncia varias mejoras, como la reformas de espacios en los campos de fútbol natural y artificial de A Marosa, la iluminación del pabellón o el apoyo a los centros educativos en sus demandas a la Xunta para mejorar sus instalaciones.

Dentro de estas últimas destaca el proyecto ya ultimado para el IES Perdouro del cierre de sus instalaciones deportivas, una petición que ya cursó la dirección del centro a la Xunta con el fin de aprovechar el espacio a las necesidades actuales de pandemia; de forma que además de contar con un recinto cubierto para poder celebrar el recreo podrían usarse las instalaciones para las clases de Educación Física y liberar así espacio en el pabellón que comparten con el Monte Castelo.

A ello, se sumaría la opción de poder ser usado fuera de horario lectivo por diversas entidades para paliar la falta de horas para el uso de instalalaciones de las que adolecía Burela en los tiempos precovid. "O proxecto que se fixo para o centro axudará a paliar as súas necesidades pero permitirá ter un centro polivalente ao que se lle pode dar outros usos, incluso celebrar competicións porque inclúe vestiarios e unha pequena grada" asevera el alcalde burelés, quien apoya las mejoras que reclaman desde el resto de los centros educativos del municipio.

El Ayuntamiento apoya las mejoras en las instalaciones educativas, que incluirá en el IES Perdouro un pabellón cubierto polivalente

En breve, apuesta también Llano por la mejora del alumbrado del pabellón y no se olvida de la necesidad de acometer uno nuevo. "Hai un proxecto xa rematado, que a ver cando se pode levar para adiante, para facer unha mellor instalación deportiva para a práctica do fútbol sala profesional, pero tamén para outros deportes e espectáculos", asevera.

De momento, lo que tienen en marcha es la licitación de las obras de mejora en A Marosa, donde se ha abierto el plazo para la presentación de ofertas para acometer diversos trabajos. El de mayor envergadura es la reforma de la grada grande en el campo natural, que ganará en amplitud y comodidad, por lo que se estudian otros usos para la pequeña, afectada además por los últimos temporales que levantaron parte de la cubierta. "Fixemos unha visita coa arquitecta e hai vigas no teito que son metálicas y que están oxidadas, polo que estamos mirando de facer un proxecto non só para a súa reparación, senón para tratar de darlle un uso mixto", dice el regidor burelés.

"As obras vanse facer neste ano"

Llano se compromete a hacer este año las obras en A Marosa: "Fíxose unha pequena guerra política co tema, pero o movemento demóstrase andando e aquí están os cartos".

Antigüedad

El campo natural data de 1966 y está pegado al mar, lo que acrecienta su deterioro.