Burela apuesta por poner en valor las zonas más tradicionales de la localidad

Una de las líneas de actuación del equipo de gobierno de Burela va encaminada a recuperar y poner en valor las zonas y barrios más tradicionales de la localidad. Así, si a principios de 2020 se ejecutaban las mejoras en la Rúa do Hórreo de la localidad, ahora el Concello tiene abierta hasta el próximo día 17 la recepción de ofertas para realizar unas obras de similar calado en el barrio de Vila do Medio. "A idea en Vila do Medio, que é a cuna de Burela, é seguir a liña que iniciamos na Rúa do Hórreo, que é un mirador espectacular sobre o porto, e adoquinaranse rúas e mellorarase a recollida da auga", explicó el teniente de alcalde y concejal de obras burelés, Ramiro Fernández Rey. La inversión estimada en este caso es de 109.320 euros.

Las actuaciones están previstas, principalmente, en las calles que se sitúan detrás de la iglesia del barrio, un punto de atracción turística de la localidad por el valor de las pinturas murales que alberga. "Queremos que esa zona quede accesible e cómoda para os residentes e que tamén sexa atractiva para que a xente de Burela e aquela que nos poda visitar a use para pasear", apunta Fernández Rey, que subraya que el barrio se está convirtiendo "nunha zona que cada vez visita máis xente". Y es que además de la iglesia, el entorno de Vila do Medio cuenta con un castaño milenario y el barrio es zona de paso de algunas rutas de senderismo marcadas en el municipio.

"Será unha intervención que mellorará moito a zona e será positiva non só para o barrio senón para todo Burela", explica el concejal y subraya que la apuesta del gobierno por estas actuaciones también busca crear espacios más atractivos para "animar tamén á iniciativa privada a actuar nesas zonas".

HUMANIZACIÓN. Otro de los pilares del urbanismo por el que apuesta el Concello es la humanización de las calles, "intentar que as rúas sexan máis para as persoas e menos para os coches", recalca Fernández Rey. Por eso otra de las actuaciones que se pondrá en marcha en las próximas semanas será la segunda fase de la humanización de la calle Rosalía de Castro, en el centro de la localidad. En este caso el presupuesto ronda los 150.000 euros y las empresas también tiene abierto el plazo para presentar ofertas hasta el día 17.

"A actuación que se vai acometer nesta segunda fase, que irá dende Curros Enríquez ata Lamestra será moi semellante á que xa se fixo entre Eijo Garay e Curros Enríquez con máis espazo para os peóns coas aceras moito máis anchas e cun resultado final que a xente acolleu con gusto", explicó el edil.

En esta línea de humanizar las calles, el Concello también redujo a 30 kilómetros por hora la velocidad en el centro: "Esta media é importante pola seguridade dos peóns, para que nas rúas as persoas se sintan cómodas e seguras en detrimento dos coches".