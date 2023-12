Burela apuesta por la peatonalización

La alcaldesa de Burela, Carmela López, asegura que una de las líneas de actuación del equipo de gobierno es avanzar en la humanización de la localidad, lo que incluye la peatonalización de algunas zonas, "sempre e cando se poda". Esta medida urbanística será, de cualquier manera, una decisión que se tome en cada caso y "sempre contando con alternativas", por ejemplo en lo que se refiere al aparcamiento. "Hai que tomar as decisións sopesando todo o que implican e unha das cousas que se mirará será o aparcamento, para o que xa estamos negociando poder conveniar varios solares que nos permitirían ampliar as prazas dispoñibles", indica.

De todas formas estas decisiones también están pendientes del plan de movilidad que se está redactando y que la regidora espera tener listo después de Navidad. "É certo que aínda non contamos con ese informe, pero obras de humanización é algo que temos claro que queremos facer", subraya la regidora.

Y precisamente en esta línea y ya contempladas en el plan de movilidad están las obras que empezarán a ejecutarse después de las fiestas en la Rúa Lamestra, en el tramo que discurre paralelo al parque entre las calles Rosalía de Castro y Pardo Bazán. El proyecto, que está pendiente del anterior mandato y con un presupuesto que supera los 100.000 euros, ya ha sido adjudicado. "Esta sería a terceira peonalización na localidade despois de Manuel Murguía e a Rúa do Hórreo", confirma la alcaldesa.

La peatonalización de esta calle no supondrá una reorganización del tráfico, puesto que las calles Rosalía de Castro y Pardo Bazán están unidas por calles perpenticulares alternando las de subida y las de bajada. El tramo que será peatonal tiene sentido de bajada, por lo que los vehículos deberán bajar por otra de las calles en esa dirección en sustitución de ese tramo. "Perderase algún aparcamento, pero xa estamos negociando crear outros novos", reitera la alcaldesa.

Precisamente esta facilidad para el tráfico, así como el hecho de que no haya garajes ni puntos de carga y descarga fue lo que llevó al anterior equipo de gobierno a elegirla para hacerla peatonal. Además con esta medida se busca dar mayor seguridad a los usuarios del parque Rosalía de Castro, muy frecuentado por niños y personas mayores.

Según el proyecto, de la arquitecta municipal, la calle se adoquinará, un pavimento que ya se usó en otras zonas humanizadas en los últimos años como la Rúa do Hórreo o el entorno de la iglesia de Vila do Medio para dar unidad a la imagen de la localidad y conferirle un carácter particular a estas zonas. También está previsto colocar mobiliario urbano y unos pivotes que se podrán retirar para dar paso a vehículos de emergencia si es necesario o en casos excepcionales. Además se actuará en las canalizaciones, unas actuaciones que acostumbran a acometerse siempre que se ejecuta una obra de estas características.