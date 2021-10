Burela apuesta por dar uso público a las viejas instalaciones de Gres

Uno de los principales caballos de batalla del gobierno local de Burela es la apertura de la localidad al mar. En estos planes una superficie muy jugosa son las antiguas instalaciones de Gres Burela, que tras la liquidación de la firma fueron adjudicadas en octubre de 2015, en una subasta pública, a una firma vinculada a la promoción inmobiliaria por más de 600.000 euros.

Ahora, el alcalde burelés, Alfredo Llano, reconoce que ha mantenido contactos con los propietarios de las instalaciones para poder desarrollar un proyecto de futuro en el que estas tengan un uso público. "Xa mantiven conversas cos donos para levar a cabo alí un proxecto de futuro que implique un espazo público que contribúa a darlle singularidade á vila", explicó Llano, que subrayó que esta antigua industria supone «un espazo fundamental para Burela".

En este proyecto de futuro, podría figurar la posibilidad de hacer visitables las instalaciones, que cuentan con diversas estructuras que están protegidas por Patrimonio, para acercar a vecinos y visitantes la historia de la localidad. "Unha posibilidade sería a de acondicionar un museo no que se falara da historia de Burela, tanto de que supuxo o gres, coma o caolín ou o bonito", explicó Llano, que subrayó que contar con una dotación en este sentido significaría dotar a la localidad de un proyecto con "sentido histórico, cultural e turístico".

Por el momento, el alcalde evita ofrecer más detalles de las conversaciones o de los planes que el gobierno tendría para este espacio, sobre el que se lleva especulado mucho desde su venta. En el Plan Xeral, el suelo que ocupan las antiguas fábricas está catalogado para uso industrial y comercial, y en un primer momento se barajó la posibilidad de que se instalara en la zona una superficie comercial, pero por el momento las edificaciones siguen vacías.

El PSOE censura la postura de Portos por no ceder una parcela detrás de Capitanía para crear una zona de ocio para los más jóvenes

CESIÓN. Precisamente en esta política de dar visibilidad al puerto como parte singular de la localidad y como foco de atracción de visitantes, el Concello también quiere acondicionar en la parcela número 7 de la Travesía do Porto –detrás del edificio de Capitanía Marítima– una zona de ocio para los jóvenes. Ayer se debatió en el Parlamento una propuesta socialista en este sentido.

La portavoz de Pesca del PSOE, Patricia Otero, recordó que el terreno, de 1.900 metros cuadrados, está prácticamente abandonado y que se sitúa "nunha zona idónea para un concello de apenas oito quilómetros cadrados, que carece de instalacións acaídas para o lecer da xuventude". Otero manifestó su "sorpresa" ante la actitud de Portos "ao negarse a ceder unha parcela que non están a usar, nin están a coidar, unha parcela que dá unha imaxe de abandono e suciedade".

Además recordó que el PP se abstuvo en una iniciativa presentada en el pleno municipal "alegando que o Concello non tivera solicitado a cesión do espazo, pero si, porque de feito llelo negaron". La socialista presentó un documento registrado el pasado 19 de agosto «para a instalación dunha zona de ocio xuvenil», así como la respuesta de Portos, del 17 de septiembre, denegando la petición.

El PP asegura que la petición no está bien formulada y que el Concello debe solicitar la titularidad del terreno

En este sentido el diputado popular José Manuel Balseiro, aseguró que no se oponen a la cesión de esta parcela, pero sí tiene dudas que esperan que se aclaren. Así, asegura que el Concello solicitó la instalación de una zona juvenil, "unha demanda que non se puido atender por parte de Portos porque non se poden autorizar usos distintos aos portuarios". "O que si poden facer dende o Concello é solicitar a titularidade da parcela para que pase a ser municipal, trámite que a día de hoxe non está feito", dijo Balseiro.

El popular indicó también que no consta ningún tipo de consulta al sector pesquero sobre la idoneidad de la cesión "e sería importante coñecer de antemán a súa opinión, xa que eses terreos poden ser necesarios no caso de ampliación das instalacións do porto ou para outros usos de interese pesqueiro".

A este respecto el alcalde abogó por la colaboración institucional en beneficio de los vecinos.