Burela apuesta por la cultura del mar para diferenciarse como destino

El Concello de Burela presentó este martes su oferta turística para los meses de julio y agosto con una clara apuesta por la cultura marinera como elemento diferenciador del destino dentro de la comarca. "É unha proposta con iniciativas que puxemos en marcha o ano pasado por primeira vez e funcionaron moi ben polo que entendemos que temos que seguir nesa liña", aseguró el concejal de Turismo, Ramiro Fernández Rey.

Así, para acercar la vida en uno de los puertos más importantes del Cantábrico se ofrecen hasta cuatro visitas guiadas. La del barco museo Reina del Carmen, con Lino Pernas, permite ver como era la vida a bordo de un bonitero y en la de la asociación de marineros jubilados A Moncloa, Santiago Rivera y Antonio Abad ofrecerán a los visitantes toda la historia de la pesca en el municipio.

En la Ruta do Peixe se mostrará el día a día en la lonja desde como se descargan las capturas, a los procesos de pesado y etiquetado con Javier González. Y se llegaría al procesado del pescado en la conservera Faro de Burela. De la mano de su propietaria Verónica Rodil, los visitantes podrán ver como se elaboran las conservas de bonito en aceite de oliva. "Estas visitas están interrelacionadas entre si e son complementarias", explica la técnico de turismo Iria Pita.

Y además

A estas se suman otras dos propuestas: las rutas geológicas y las de la iglesia de Vila do Medio. "Seguimos apostando tamén polas Xeorutas, unha actividade que quixemos impulsar xa no 2016 e visto o éxito e a implicación que ten por parte da xente que nos visitas seguimos ofrecendo da man de Fran Canosa", indica Fernández Rey. Se trata de visitas que a través de explicaciones amenas y aptas para todo tipo de público descubren singulares formaciones geológicas, como la igrexa do Coedo, y sus historias.

La técnico de turismo se encargará de las visitas en Vila do Medio, "que queremos seguir impulsando aínda que non están tendo o éxito agardado", dijo Fernández Rey. El templo guarda pinturas murales del siglo XV.

Con esta oferta Burela quiere apostar por un turismo de calidad y sostenible "para poder coñecer a fondo o territorio, a nosa esencia e idiosincrasia". En la presentación de esta oferta turística, Fernández Rey estuvo acompañado de la alcaldesa, Carmela López y de representantes de Absa, Expomar, A Moncloa y jugadores del Burela FS, además de la técnico de turismo.