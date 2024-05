Burela aprueba un presupuesto de más de ocho millones para este año

El pleno de la corporación municipal de Burela, con el voto en contra del PP, aprobó el presupuesto municipal para este año que asciende a 8.350.591 euros, lo que supone un incremento de 7,35% con respecto al anterior.

"Son uns orzamentros traballados e revisados partida a partida, que cumpren co obxectivo de estabilidade orzamentaria e co principio de prudencia, cun equilibrio entre gastos e ingresos", aseguró la concejala de Facenda, Patricia Eijo, que valoró "moi positivamente" el esfuerzo del equipo de gobierno y de los técnicos municipales para elaborar las cuentas.

Según explicó Eijo, en el cuadrante de ingresos, las transferencias corrientes y los impuestos directos son las dos partidas más cuantiosas con un porcentaje del 45 y el 32%, respectivamente. El 21% se corresponde con las tasas y precios públicos. "Este é un tributo por un servizo que beneficia directamente a quen o solicita, son os vados, as terrazas e as marquesiñas ou as licenzas de apertura", subrayó la edil, "o incremento con respecto ao último orzamento do ano 2022 vén motivado pola actualización dos índices dos últimos dous anos".

Eijo destacó que con este nuevo presupuesto, el gobierno fortalece "as políticas de apoio ao ámbito social, cultural, comercial, educativo e deportivo, xa que se incrementou en algo máis de 89.000 euros o capítulo correspondente". También se prioriza "a prestación de servizos básicos no municipio, un capítulo no que se inclúen os suministros, as reparacións ou o alumeado, o que supón un 48% do total do gasto", añade.

Además en el presupuesto hay que contar la aportación del plan Deputación que supondrá 378.027 euros a mayores, según dijo la alcaldesa, Carmela López.

La regidora también criticó que el Concello "teña que facer fronte a un gran número de gastos impropios que son parte das competencias da Xunta pero que esta non asume". "Temos que asumir preto dun millón de euros en servizos sociais, educación e SAF que debería poñer a Xunta, as súas subvencións non son suficientes", lamentó.

López también destacó el "aforro importante" del Concello que se está empleando en obras que se están ejecutando. "Os case 150.000 euros de inversión que figuran no orzamento non reflicten o total de inversión real que se está a realizar grazas ao plan Deputación e aos remanentes de tesourería", dijo.