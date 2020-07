La situación actual de confinamiento en A Mariña por el brote de coronavirus tendrá un efecto secundario imprevisto. Todas las personas que se encontraban en confinamiento desde el 28 de junio en adelante no podrán ir a votar en las elecciones autonómicas del próximo día 12 porque tendrían que hacerlo por correo y para ello es necesario ir personalmente a Correos, algo que no se puede hacer cuando se está en cuarentena.

Pero a todos ellos, que este jueves eran en torno a 600, se sumarán todos los que queden confinados de aquí al día de las elecciones. Si la progresión de casos se mantiene como hasta ahora lo más probable es que esa cifra se sitúe en torno a 1.500 personas o incluso se supere esa cantidad, una bolsa de votos muy apreciable para el entorno de la comarca de A Mariña.



SIN PRECEDENTE. Esta situación es totalmente anómala y no cuenta con ningún tipo de precedente. Por el momento, tal y como va evolucionando el brote, el porcentaje más elevado de confinados y votantes que tendrán que quedarse en su casa se encuentra en los municipios de Burela, Cervo y Xove, aunque en los próximos días se extenderá por toda la comarca.

BURELA. El Ayuntamiento de Burela ha tomado la decisión de agrupar en dos pabellones deportivos las diez mesas electorales que existen en la localidad y donde se tendrá que votar para los comicios autonómicos del próximo día 12. Se trata de una medida que se toma para minimizar riesgos y reducir en lo posible el número de contagios.

El alcalde burelés, Alfredo Llano, anuncia la publicación de un bando en el que aclararán a la población dónde deberá ejercer su derecho al voto, además de que se ponen disposición de todos los vecinos para aclararles en el consistorio "as preguntas ou dúbidas que poidan xurdir".

El principal cambio es que las votaciones se realizarán en el pabellón de Os Castros y en el de los institutos. En este último, se instalarán las tres mesas electorales que se ubicaban en el IES Perdouro y las dos de la escuela de música, mientras que en el de Os Castros se colocarán las dos que ya estaban en el Ceip de la zona, el Virxe do Carmen, y las tres que se habilitaban en la casa de la cultura municipal.

"Así, en cada uns dos pavillóns haberá cinco mesas, pois o obxectivo é cumprir coa normativa derivada do Covid-19», asevera el mandatario burelés, quien reconoce que «con respecto ás eleccións este ano, é evidente que houbo moitos cambios en case todos os lugares e en Burela tamén, porque hai que adaptarse á normativa e á seguridade pola transmisión do virus, e polo tanto houbo que cambiar de forma fundamental a ubicación onde se facían as votacións".

En cada uno de los pabellones se indicarán con claridad las mesas para evitar confusiones y dar facilidades de localización a la hora de depositar el sufragio.